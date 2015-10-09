Не Мбаппе и не Салах. Назван главный претендент на "Золотой мяч"

Вингер "Барселоны" Рафинья Диас остается главным претендентом на "Золотой мяч" по версии авторитетного издания Goal, сообщают Vesti.kz.
Портал обновил свой топ-лист фаворитов на престижнейшую индивидуальную награду, и бразилец вновь оказался на вершине рейтинга.
Несмотря на плотную конкуренцию, Рафинья продолжает удерживать первую строчку, подтверждая свою исключительную форму в этом сезоне.
Топ-20 претендентов на "Золотой мяч" выглядит так:
1. Рафинья Диас ("Барселона");
2. Усман Дембеле (ПСЖ);
3. Ламин Ямаль ("Барселона");
4. Роберт Левандовски ("Барселона");
5. Мохамед Салах ("Ливерпуль");
6. Педри ("Барселона");
7. Килиан Мбаппе ("Реал");
8. Харри Кейн ("Бавария");
9. Лаутаро Мартинес ("Интер");
10. Джуд Беллингем ("Реал");
11. Винисиус Жуниор ("Реал");
12. Витинья (ПСЖ);
13. Майкл Олисе ("Бавария");
14. Деклан Райс ("Арсенал");
15. Хулиан Альварес ("Атлетико");
16. Александер Исак ("Ньюкасл");
17. Джамал Мусиала ("Бавария");
18. Дезире Дуэ (ПСЖ);
19. Виктор Дьокереш ("Спортинг");
20. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль").
Напомним, действующим обладателем награды является полузащитник сборной Испании и английского "Манчестер Сити" Родри.
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