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Мировой футбол
Вчера 22:52
 

Не Мбаппе и не Салах. Назван главный претендент на "Золотой мяч"

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Не Мбаппе и не Салах. Назван главный претендент на "Золотой мяч" ©instagram.com/ballondorofficial/

Вингер "Барселоны" Рафинья Диас остается главным претендентом на "Золотой мяч" по версии авторитетного издания Goal, сообщают Vesti.kz.

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Вингер "Барселоны" Рафинья Диас остается главным претендентом на "Золотой мяч" по версии авторитетного издания Goal, сообщают Vesti.kz.

Портал обновил свой топ-лист фаворитов на престижнейшую индивидуальную награду, и бразилец вновь оказался на вершине рейтинга.

Несмотря на плотную конкуренцию, Рафинья продолжает удерживать первую строчку, подтверждая свою исключительную форму в этом сезоне.

Топ-20 претендентов на "Золотой мяч" выглядит так:

1. Рафинья Диас ("Барселона");

2. Усман Дембеле (ПСЖ);

3. Ламин Ямаль ("Барселона");

4. Роберт Левандовски ("Барселона");

5. Мохамед Салах ("Ливерпуль");

6. Педри ("Барселона");

7. Килиан Мбаппе ("Реал");

8. Харри Кейн ("Бавария");

9. Лаутаро Мартинес ("Интер");

10. Джуд Беллингем ("Реал");

11. Винисиус Жуниор ("Реал");

12. Витинья (ПСЖ);

13. Майкл Олисе ("Бавария");

14. Деклан Райс ("Арсенал");

15. Хулиан Альварес ("Атлетико");

16. Александер Исак ("Ньюкасл");

17. Джамал Мусиала ("Бавария");

18. Дезире Дуэ (ПСЖ);

19. Виктор Дьокереш ("Спортинг");

20. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль").

Напомним, действующим обладателем награды является полузащитник сборной Испании и английского "Манчестер Сити" Родри.

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Золотой мяч Левандовски Роберт Салах Мохамед Мбаппе Килиан Футбол

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