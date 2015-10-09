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Гвардиола "уговорил" таланта предать "Барселону": в клубе отреагировали

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Гвардиола "уговорил" таланта предать "Барселону": в клубе отреагировали ©ФК "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола задумал переманить из стана "Барселоны" 21-летнего полузащитника Фермина Лопеса, передают Vesti.kz.

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Главный тренер "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола задумал переманить из стана "Барселоны" 21-летнего полузащитника Фермина Лопеса, передают Vesti.kz.

Необходимая замена для Гвардиолы

Каталонец позвонил в бывший клуб, чтобы запросить приоритетное право на игрока, которого он высоко ценит, для своей нынешней команды. 54-летний специалист уже начал готовиться к летнему трансферному окну, и одной из его главных задач является поиск надежной замены бельгийцу Кевину Де Брюйне. Последний уже подтвердил, что покинет "горожан" по окончании сезона.

Теперь Гвардиола намерен заменить его на Фермина, который произвел впечатление в основной команде "Барселоны" и, несмотря на высокую конкуренцию в полузащите, недавно стал получать игровое время. Его физические данные, умение подключаться к атакам, чтение игры и способность принимать решения в решающие моменты делают его предпочтительным вариантом для английской премьер-лиги.


В "Барселоне" подготовили ответ

Интерес со стороны "Сити" реален и серьезен. Однако позиция самого футболиста четкая: он хочет продолжать карьеру в "Барселоне". Лопес заслужил доверие тренерского штаба, особенно Ханс-Дитера Флика. Немецкий наставник с момента своего прихода дал понять, что считает игрока важной частью своих планов на следующий сезон. Поэтому каталонцы, по сообщению Carpetasfcb, не намерены расставаться с футболистом.

В текущем сезоне хавбек провел 35 матчей, забил пять голов и отдал восемь результативных передач. На данный момент он оценивается в 50 миллионов евро (29,2 миллиарда тенге). 

Ранее стало известно, почему Гвардиола отказался от Хусанова. Также Хосеп сообщил о будущем звезды "Манчестер Сити".

Хусанову сообщили плохие новости в "Манчестер Сити". Подробности

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 32 23 7 2 74-31 76
2 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3 Ноттингем Форест 32 17 6 9 51-38 57
4 Ньюкасл Юнайтед 31 17 5 9 56-40 56
5 Манчестер Сити 32 16 7 9 62-42 55
6 Челси 32 15 9 8 56-39 54
7 Астон Вилла 32 15 9 8 49-46 54
8 Фулхэм 31 13 9 9 47-42 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 12 8 51-49 48
10 Борнмут 31 12 9 10 51-40 45
11 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12 Кристал Пэлас 31 11 10 10 41-40 43
13 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
14 Манчестер Юнайтед 32 10 8 14 38-45 38
15 Тоттенхэм Хотспур 32 11 4 17 60-49 37
16 Вулверхэмптон Уондерерс 32 10 5 17 47-61 35
17 Вест Хэм Юнайтед 32 9 8 15 36-54 35
18 Ипсвич 32 4 9 19 33-67 21
19 Лестер Сити 32 4 6 22 27-72 18
20 Саутгемптон 32 2 4 26 23-77 10

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