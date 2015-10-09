Гвардиола сообщил о будущем звезды "Манчестер Сити"

Будущее Илкая Гюндогана в "Манчестер Сити" прояснилось - контракт полузащитника автоматически пролонгирован благодаря опции продления. Об этом проинформировал главный тренер команды Пеп Гвардиола, передают Vesti.kz.

Соглашение футболиста с "горожанами" будет действовать до июня 2026 года.

"У Илкая определенно есть еще один год контракта. Что будет летом, я не знаю, но сейчас у него еще один год контракта", - цитирует Гвардиолу инсайдер Фабрицио Романо.

34-летний Гюндоган вернулся в "Манчестер Сити" в 2024 году после проведенного сезона в "Барселоне". Цвета английского клуба он также защищал с 2016 по 2023 год. В его карьере еще были дортмундская "Боруссия", "Нюрнберг" и "Бохум II".

В нынешнем сезоне АПЛ Гюндоган провел 28 матчей и отдал четыре результативные передачи.