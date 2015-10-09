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Гвардиола сообщил о будущем звезды "Манчестер Сити"

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Гвардиола сообщил о будущем звезды "Манчестер Сити" ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Будущее Илкая Гюндогана в "Манчестер Сити" прояснилось - контракт полузащитника автоматически пролонгирован благодаря опции продления. Об этом проинформировал главный тренер команды Пеп Гвардиола, передают Vesti.kz.

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Будущее Илкая Гюндогана в "Манчестер Сити" прояснилось - контракт полузащитника автоматически пролонгирован благодаря опции продления. Об этом проинформировал главный тренер команды Пеп Гвардиола, передают Vesti.kz.

Соглашение футболиста с "горожанами" будет действовать до июня 2026 года.

"У Илкая определенно есть еще один год контракта. Что будет летом, я не знаю, но сейчас у него еще один год контракта", - цитирует Гвардиолу инсайдер Фабрицио Романо.


34-летний Гюндоган вернулся в "Манчестер Сити" в 2024 году после проведенного сезона в "Барселоне". Цвета английского клуба он также защищал с 2016 по 2023 год. В его карьере еще были дортмундская "Боруссия", "Нюрнберг" и "Бохум II".

В нынешнем сезоне АПЛ Гюндоган провел 28 матчей и отдал четыре результативные передачи.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 32 23 7 2 74-31 76
2 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3 Ноттингем Форест 32 17 6 9 51-38 57
4 Ньюкасл Юнайтед 31 17 5 9 56-40 56
5 Манчестер Сити 32 16 7 9 62-42 55
6 Челси 32 15 9 8 56-39 54
7 Астон Вилла 32 15 9 8 49-46 54
8 Фулхэм 31 13 9 9 47-42 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 12 8 51-49 48
10 Борнмут 31 12 9 10 51-40 45
11 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12 Кристал Пэлас 31 11 10 10 41-40 43
13 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
14 Манчестер Юнайтед 32 10 8 14 38-45 38
15 Тоттенхэм Хотспур 32 11 4 17 60-49 37
16 Вулверхэмптон Уондерерс 32 10 5 17 47-61 35
17 Вест Хэм Юнайтед 32 9 8 15 36-54 35
18 Ипсвич 32 4 9 19 33-67 21
19 Лестер Сити 32 4 6 22 27-72 18
20 Саутгемптон 32 2 4 26 23-77 10

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Гвардиола Хосеп Манчестер Сити АПЛ Футбол

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