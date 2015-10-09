VAR не спас Мбаппе: грубый фол, красная и комментарий пострадавшего

Полузащитник "Алавеса" Антонио Бланко высказался о моменте, ставшем ключевым в матче 31-го тура Ла Лиги против мадридского "Реала", сообщают Vesti.kz.

Нападающий Килиан Мбаппе получил прямую красную карточку за грубый фол - удар прямой ногой по голени Бланко на 38-й минуте встречи. Решение арбитра было принято после просмотра VAR.

"По правде говоря, это был довольно сильный удар, но в футболе такое случается. Килиан извинился, и это главное. Нет необходимости придавать этому ещё больше значения. Мы уходим с грустью, потому что мы могли бы набрать очки. Мы были в игре до последней минуты и в любом эпизоде могли добиться ничьей. Это детали, которые мы должны улучшить", - приводит слова Бланко AS.

Интересно, что Бланко до лета 2023 года сам выступал за "Реал", откуда перебрался в "Алавес" за четыре миллионов евро. Сейчас его команда отчаянно борется за выживание: после 31 тура она занимает 17-е место в таблице, имея 30 очков - всего на одно больше, чем у "Лас-Пальмаса", находящегося в зоне вылета.

А вот "Реал", несмотря на удаление звездного француза, сумел дожать матч и одержать победу 1:0. Команда идёт второй, уступая "Барселоне" четыре очка.