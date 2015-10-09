Футбольное бессмертие. Звездный одноклубник Месси собрался стать величайшим

Форвард "Интер Майами" Луис Суарес не сбавляет оборотов и продолжает штамповать голы даже в зрелом возрасте, сообщают Vesti.kz.

В недавнем интервью уругваец признался: его главная личная цель - войти в десятку лучших снайперов в истории мирового футбола.

- Сегодня вы уругваец с наибольшим количеством выигранных титулов. Вам осталось забить 13 голов, чтобы довести число до 600, или 34 гола, чтобы попасть в топ-10 лучших бомбардиров в истории футбола. Вы ставите перед собой эти цели?

"Иногда легко ответить, что я не обращаю внимание на статистику и цели, но на них основан прилив адреналина в футболе. Несмотря на то, что мне 38 лет, думаю, смогу достичь чего-то уникального для уругвайского футболиста. Попасть в топ-10 лучших бомбардиров в истории футбола было бы невероятно", - приводит слова Суареса El Pais.

С января 2024 года он защищает цвета американского клуба "Интер Майами", где снова играет бок о бок со своим другом Лионелем Месси. До этого Суарес блистал за "Гремио", "Насьональ", мадридский "Атлетико", "Барселону", "Ливерпуль", "Аякс" и даже "Гронинген".