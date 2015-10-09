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"Зенит" Алипа уничтожил соперника и записал на него антирекорд

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"Зенит" Алипа уничтожил соперника и записал на него антирекорд ©ФК "Зенит"

"Зенит" уверенно разобрался с "Краснодаром", одержав крупную победу со счетом 4:1 в рамках 24-го тура РПЛ, передают Vesti.kz.

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"Зенит" уверенно разобрался с "Краснодаром", одержав крупную победу со счетом 4:1 в рамках 24-го тура РПЛ, передают Vesti.kz.

Казахстанский защитник "Зенита" Нуралы Алип был в заявке на матч, но так и не появился на поле.

Согласно данным Opta Sports, "Краснодар" впервые в своей истории разгромно проиграл матч в РПЛ, в котором вел в счете. А четыре гола "быки" в последний раз пропускали два года назад (3:4 против "Спартака").

Андрей Мостовой в третий раз за карьеру оформил "гол+пас" в матче РПЛ, у него четыре результативных действия в последних четырех матчах в РПЛ (2+2).

Луис Энрике был лучшим по ударам (4), касаниям в штрафной (11), удачным обводкам (4/7) и выигранным единоборствам (9/17). У бразильца "2+2" в пяти матчах в РПЛ.

В следующем туре, 19 апреля, "Краснодар" примет на своем поле "Ахмат", а на следующий день "Зенит" сыграет дома с "Химками".

Ранее стало известно, что Алип получил 146 миллионов за 90 минут на скамейке запасных.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3 Спартак М 24 14 5 5 45-19 47
4 ЦСКА М 24 14 5 5 38-16 47
5 Динамо М 24 12 7 5 50-28 43
6 Локомотив М 24 12 5 7 39-36 41
7 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9 Акрон Тл 24 8 4 12 29-42 28
10 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11 Крылья Советов 24 7 5 12 29-39 26
12 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
13 Химки 24 5 8 11 28-44 23
14 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14

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Лига чемпионов 2024/25   •   Германия, Дортмунд   •   1/4 финала, мужчины
16 апреля 00:00   •   не начат
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Боруссия-09 Д
Ничья
Барселона
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Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Футбол Премьер-лига России

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