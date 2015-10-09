"Зенит" Алипа уничтожил соперника и записал на него антирекорд

"Зенит" уверенно разобрался с "Краснодаром", одержав крупную победу со счетом 4:1 в рамках 24-го тура РПЛ, передают Vesti.kz.

Казахстанский защитник "Зенита" Нуралы Алип был в заявке на матч, но так и не появился на поле.

Согласно данным Opta Sports, "Краснодар" впервые в своей истории разгромно проиграл матч в РПЛ, в котором вел в счете. А четыре гола "быки" в последний раз пропускали два года назад (3:4 против "Спартака").

Андрей Мостовой в третий раз за карьеру оформил "гол+пас" в матче РПЛ, у него четыре результативных действия в последних четырех матчах в РПЛ (2+2).

Луис Энрике был лучшим по ударам (4), касаниям в штрафной (11), удачным обводкам (4/7) и выигранным единоборствам (9/17). У бразильца "2+2" в пяти матчах в РПЛ.

В следующем туре, 19 апреля, "Краснодар" примет на своем поле "Ахмат", а на следующий день "Зенит" сыграет дома с "Химками".

Ранее стало известно, что Алип получил 146 миллионов за 90 минут на скамейке запасных.