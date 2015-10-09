У ПСЖ хотят забрать 19-летнего таланта за 100 миллионов евро

19-летний полузащитник Дезире Дуэ стремительно ворвался в основу "Пари Сен-Жермена", оправдав доверие Луиса Энрике. Молодой талант проявил себя как в Лиге 1, так и на европейской арене, привлекая внимание не только французских, но и топ-клубов за пределами Франции, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, "Манчестер Юнайтед" готовит предложение на сумму до 100 миллионов евро, что вызывает серьезную обеспокоенность в стане парижан.

Блеск в ЛЧ и рост трансферной стоимости

Дуэ стал одним из героев текущего розыгрыша Лиги чемпионов: на его счету три забитых мяча и две голевые передачи за 12 матчей. Особенно ценным стал гол в первой встрече четвертьфинала против "Астон Виллы", который еще больше повысил его рыночную стоимость. В национальном первенстве игрок также стабильно демонстрирует высокий уровень, оформив пять голов и шесть ассистов в 25 матчах.

"МЮ" нацелился на французский талант

Английский клуб видит в Дуэ ключевого игрока будущего и готов к серьезным вложениям ради его подписания. Руководство ПСЖ опасается, что щедрое предложение из Манчестера может повлиять на решение игрока и его окружения. Луис Энрике же продолжает рассчитывать на хавбека как на важную часть своего долгосрочного проекта.

ПСЖ намерен удержать игрока

Парижане планируют предложить Дуэ новый контракт с повышением зарплаты, чтобы отбить охоту у потенциальных покупателей. Однако Премьер-лига остается мощным конкурентом на трансферном рынке, и сохранить игрока будет непросто. Ситуация с будущим Дезире Дуэ обещает стать одной из центральных интриг ближайшего трансферного окна.

Дуэ - воспитанник футбольной академии "Ренна". 7 августа 2024 года перешел в ПСЖ за 50 миллионов евро.