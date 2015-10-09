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У ПСЖ хотят забрать 19-летнего таланта за 100 миллионов евро

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У ПСЖ хотят забрать 19-летнего таланта за 100 миллионов евро ©instagram.com/psg

19-летний полузащитник Дезире Дуэ стремительно ворвался в основу "Пари Сен-Жермена", оправдав доверие Луиса Энрике. Молодой талант проявил себя как в Лиге 1, так и на европейской арене, привлекая внимание не только французских, но и топ-клубов за пределами Франции, передают Vesti.kz.

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19-летний полузащитник Дезире Дуэ стремительно ворвался в основу "Пари Сен-Жермена", оправдав доверие Луиса Энрике. Молодой талант проявил себя как в Лиге 1, так и на европейской арене, привлекая внимание не только французских, но и топ-клубов за пределами Франции, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, "Манчестер Юнайтед" готовит предложение на сумму до 100 миллионов евро, что вызывает серьезную обеспокоенность в стане парижан.

Блеск в ЛЧ и рост трансферной стоимости

Дуэ стал одним из героев текущего розыгрыша Лиги чемпионов: на его счету три забитых мяча и две голевые передачи за 12 матчей. Особенно ценным стал гол в первой встрече четвертьфинала против "Астон Виллы", который еще больше повысил его рыночную стоимость. В национальном первенстве игрок также стабильно демонстрирует высокий уровень, оформив пять голов и шесть ассистов в 25 матчах.


"МЮ" нацелился на французский талант

Английский клуб видит в Дуэ ключевого игрока будущего и готов к серьезным вложениям ради его подписания. Руководство ПСЖ опасается, что щедрое предложение из Манчестера может повлиять на решение игрока и его окружения. Луис Энрике же продолжает рассчитывать на хавбека как на важную часть своего долгосрочного проекта.


ПСЖ намерен удержать игрока

Парижане планируют предложить Дуэ новый контракт с повышением зарплаты, чтобы отбить охоту у потенциальных покупателей. Однако Премьер-лига остается мощным конкурентом на трансферном рынке, и сохранить игрока будет непросто. Ситуация с будущим Дезире Дуэ обещает стать одной из центральных интриг ближайшего трансферного окна.

Дуэ - воспитанник футбольной академии "Ренна". 7 августа 2024 года перешел в ПСЖ за 50 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 32 23 7 2 74-31 76
2 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3 Ноттингем Форест 32 17 6 9 51-38 57
4 Ньюкасл Юнайтед 31 17 5 9 56-40 56
5 Манчестер Сити 32 16 7 9 62-42 55
6 Челси 32 15 9 8 56-39 54
7 Астон Вилла 32 15 9 8 49-46 54
8 Фулхэм 31 13 9 9 47-42 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 12 8 51-49 48
10 Борнмут 31 12 9 10 51-40 45
11 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12 Кристал Пэлас 31 11 10 10 41-40 43
13 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
14 Манчестер Юнайтед 32 10 8 14 38-45 38
15 Тоттенхэм Хотспур 32 11 4 17 60-49 37
16 Вулверхэмптон Уондерерс 32 10 5 17 47-61 35
17 Вест Хэм Юнайтед 32 9 8 15 36-54 35
18 Ипсвич 32 4 9 19 33-67 21
19 Лестер Сити 32 4 6 22 27-72 18
20 Саутгемптон 32 2 4 26 23-77 10

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