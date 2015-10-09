Триллером с серией пенальти обернулся старт "Астаны" в Кубке Казахстана

"Астана" одержала трудовую победу в матче 1/8 финала Кубка Казахстана. В гостях команда играла с "Окжетпесом", передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Кокшетау завершилась в пользу "Астаны" со счетмо 1:1 (8:7 - по пенальти). На 21-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Алияра Мухамеда:

Но на 62-й вышедший на замену Рамазан Каримов сравнял счет:

Основное время завершилось со счетом 1:1 и игра была переведена в овертайм, где голов зрители тоже не дождались. В серии пенальти удачливее оказались игроки "Астаны" - 8:7. Решающим моментом стал нереализованный пенальти в исполнении игрока "Окжетпеса" Бексултана Шамши.

Таким образом команда Григория Бабаяна пробилась в восьмерку сильнейших этого турнира. За выход в полуфинал команда поспорит либо с "Женисом", либо с "Актобе".

Ранее свою путевку в 1/4 финала завоевали футболисты "Ордабасы". Для них это первая победа в сезоне.