Анчелотти заинтриговал фанатов "Реала" заявлением о будущем

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал свое будущее в команде, передают Vesti.kz.

Контракт итальянца с испанским клубом действует до 2026 года.

"Мне нет необходимости рассуждать о своем будущем, поскольку у меня есть действующий контракт. Все вопросы будут обсуждаться по завершении сезона. Клуб неизменно оказывает мне поддержку, особенно в сложные периоды", - приводит слова Анчелотти издание Managing Madrid.

Анчелотти возглавляет "Реал" с 2021 года. Также он тренировал "сливочных" в период 2013-2015 годов. Еще в его карьере были "Эвертон", "Наполи", "Бавария", "Пари Сен-Жермен", "Челси", "Милан", "Ювентус", "Парма" и "Реджана".

Напомним, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" проиграл в гостях "Арсеналу" со счетом 0:3. Ответный матч команд состоится 16 апреля в Мадриде.