19-летний талант за 24 миллиарда "кинул" "Барселону" и выбрал "Реал"

Мадридский "Реал" перехватил у каталонской "Барселоны" 19-летнего защитника "Борнмута" и сборной Испании Дина Хейсена, передают Vesti.kz.

Кто такой Дин Хейсен?

Дин Хейсен прошел путь от малоизвестного таланта до одного из главных открытий европейского футбола. Его прорыв в английской премьер-лиге под руководством соотечественника Андони Ираолы стал настоящей сенсацией. Внушительные физические данные, отличное видение поля и зрелость не по годам — все это сделало его одним из самых востребованных защитников на данный момент.

Всего за несколько месяцев защитник оказался в списках интересов ведущих клубов Европы, включая "Манчестер Сити", мюнхенскую "Баварию" и французский "Пари Сен-Жермен". Также он попал на радар президента "сине-гранатовых" Жоана Лапорты.

Желание "Барселоны" заполучить молодого таланта

В каталонском клубе были воодушевлены перспективой объединить Хейсена с собственным воспитанником Пау Кубарси в центре защиты. Тем более, что его цена была вполне разумной. "Борнмут" готов был вести переговоры за сумму около 35 миллионов евро. Однако из-за ограничений финансового фэйр-плей и необходимости продавать игроков перед покупками "Барса" была вынуждена притормозить свои планы.

Неожиданный ход "Реала"

В этот момент Дин договорился с другим испанским грандом - мадридским "Реалом". "Сливочные", серьезно пострадавшие в этом сезоне из-за травм бразильца Эдера Милитао, австрийца Давиды Алабы и немца Антонио Рюдигера, сделали ставку на укрепление обороны. Поэтому руководство решил подписать одного из главных талантов континента. Как сообщает Carpetasfcb, Хейсен уже дал согласие "королевскому клубу", и осталось лишь дождаться официального объявления.

В текущем розыгрыше испанец нидерландского происхождения провел 29 матчей за "Борнмут", забил два мяча и отдал одну результативную передачу. На данный момент он оценивается в 42 миллиона евро (24,05 миллиарда тенге).

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