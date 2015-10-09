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Англия
Вчера 23:55
 

"Арсенал" провалился в АПЛ после разгрома над "Реалом"

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"Арсенал" провалился в АПЛ после разгрома над "Реалом" ©facebook.com/Arsenal

На стадионе "Эмирейтс" прошел матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские "Арсенал" и "Брентфорд", передают Vesti.kz

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На стадионе "Эмирейтс" прошел матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские "Арсенал" и "Брентфорд", передают Vesti.kz

На 61-й минуте полузащитник "Арсенала" Томас Парти открыл счёт в матче. На 74-й минуте форвард "Брентфорда" Йоан Висса забил ответный матч.

После этой встречи в активе "Арсенала" стало 63 очка. "Канониры" находятся на второй строчке в таблице чемпионата Англии. "Брентфорд" набрал 43 очка и поднялся на 11-е место.

Напомним, что ранее "Арсенал" одержал убедительную победу над "Реалом" (3:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов.  На следующей неделе команды проведут ответный поединок в Мадриде. 

 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 31 22 7 2 72-30 73
2 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3 Ноттингем Форест 32 17 6 9 51-38 57
4 Манчестер Сити 32 16 7 9 62-42 55
5 Астон Вилла 32 15 9 8 49-46 54
6 Челси 31 15 8 8 54-37 53
7 Ньюкасл Юнайтед 30 16 5 9 52-39 53
8 Фулхэм 31 13 9 9 47-42 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 12 8 51-49 48
10 Борнмут 31 12 9 10 51-40 45
11 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12 Кристал Пэлас 31 11 10 10 41-40 43
13 Манчестер Юнайтед 31 10 8 13 37-41 38
14 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
15 Тоттенхэм Хотспур 31 11 4 16 58-45 37
16 Вест Хэм Юнайтед 31 9 8 14 35-52 35
17 Вулверхэмптон Уондерерс 31 9 5 17 43-59 32
18 Ипсвич 31 4 8 19 31-65 20
19 Лестер Сити 32 4 6 22 27-72 18
20 Саутгемптон 32 2 4 26 23-77 10

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