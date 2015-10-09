"Арсенал" провалился в АПЛ после разгрома над "Реалом"

На стадионе "Эмирейтс" прошел матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские "Арсенал" и "Брентфорд", передают Vesti.kz.

На 61-й минуте полузащитник "Арсенала" Томас Парти открыл счёт в матче. На 74-й минуте форвард "Брентфорда" Йоан Висса забил ответный матч.

После этой встречи в активе "Арсенала" стало 63 очка. "Канониры" находятся на второй строчке в таблице чемпионата Англии. "Брентфорд" набрал 43 очка и поднялся на 11-е место.

Напомним, что ранее "Арсенал" одержал убедительную победу над "Реалом" (3:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов. На следующей неделе команды проведут ответный поединок в Мадриде.