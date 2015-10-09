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Битвы с Узбекистаном и разгромы: кто из Казахстана вышел в 1/2 финала турнира в Баку

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Битвы с Узбекистаном и разгромы: кто из Казахстана вышел в 1/2 финала турнира в Баку ©Olympic.kz

В Баку на международном турнире по боксу "Шелковый путь" прошли четвертьфинальные бои с участием представителей сборной Казахстана. С их результатами знакомят Vesti.kz.

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В Баку на международном турнире по боксу "Шелковый путь" прошли четвертьфинальные бои с участием представителей сборной Казахстана. С их результатами знакомят Vesti.kz.

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В женской сетке лишь Гулназ Бурибаева вышла в полуфинал. У мужчин в следующий раунд пробились шесть человек - Ерхан Турдан, Дулат Бекбауов, Асылхан Кошербай, Нурбек Мурсал, Онер Сейлхан и Санжарали Бегалиев.

При этом Турдан уверенно перебоксировал Собиржона Тастанова из Узбекистана.

Между тем Ерболат Сабыр в упорной борьбе уступил другому представителю Узбекистана Нодирбеку Аллаберганову.

В весовой категории до 92 килограммов Данияр Раxимбердинов встречался с известным азербайджанцем кубинского происхождения Лореном Берто Альфонсо Домингесом и проиграл со счетом 0:5.

Результаты 1/4 финала

Женщины

48 кг. Акбота Болат 0:5 Анаха Исмаилова (Азербайджан)
48 кг. Роксана Гасымова 0:5 Жасмин Тахирова (Узбекистан)
48 кг. Гулназ Бурибаева 3:0 Карина Фейзулина (Россия)
57 кг. Шахназ Исаева 2:3 Дарья Абрамова (Россия)
+81 кг. Асель Токтасын 0:5 Ксения Олифиренко (Россия)

Мужчины

51 кг. Рамазан Нурлыбаев 0:5 Нижат Хусейнов (Азербайджан)
57 кг. Ерболат Сабыр 2:3 Нодирбек Аллаберганов (Узбекистан)
57 кг. Ерхан Турдан 5:0 Собиржон Тастанов (Узбекистан)
67 кг. Дулат Бекбауов 5:0 Заур Гахраманов (Азербайджан)
67 кг. Асылхан Кошербай 3:2 Вугар Мамедов (Азербайджан)
71 кг. Нурбек Мурсал победил Эскерхана Мадиева (Грузия), соперник не вышел на ринг
75 кг. Онер Сейлхан победил Сейджамшида Жафарова (Азербайджан), бой остановлен в третьем раунде
75 кг. Санжарали Бегалиев 5:0 Исломбек Тургунов (Кыргызстан)
75 кг. Максат Отегенов 0:5 Амин Кушков (Россия)
92 кг. Данияр Раxимбердинов 0:5 Лорен Берто Альфонсо Домингес (Азербайджан)

Лига чемпионов 2024/25   •   Германия, Дортмунд   •   1/4 финала, мужчины
16 апреля 00:00   •   не начат
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
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Барселона
Барселона
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