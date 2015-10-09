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Сенсацией завершился финальный матч казахстанца на турнире за 1,4 миллиарда

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Сенсацией завершился финальный матч казахстанца на турнире за 1,4 миллиарда ©Ktf.kz, Андрей Ударцев

Казахстанский теннисист Александр Шевченко (№106) не сумел пробиться в основную сетку турнира АТР 500 в Мюнхене (Германия). В финале квалификации он проиграл хорвату Борне Гойо (№410), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский теннисист Александр Шевченко (№106) не сумел пробиться в основную сетку турнира АТР 500 в Мюнхене (Германия). В финале квалификации он проиграл хорвату Борне Гойо (№410), сообщают Vesti.kz.

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Матч между теннисистами проходил один час и 27 минут. Он завершился победой Гойо со счетом 6:4, 6:4.

Стоит отметить, что разница в рейтинге между теннисистами составляет больше 300 позиций, поэтому для многих поражение Шевченко стало неожиданностью.

Таким образом 27-летний Гойо пробился в основную сетку турнира, выиграв второй квалификационный матч, а Шевченко завершил борьбу в Мюнхене. Общий призовой фонд турнира составляет 2,5 миллиона евро (1,46 миллиарда тенге).

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Турнир серии Челленджер. Оэйраш (Португалия) - 2025/4   •   Португалия, Оэйраш   •   1/16 финала, мужчины
14 апреля 14:30   •   не начат
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