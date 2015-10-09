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Сегодня 07:05
 

Казахстанки во главе с Рыбакиной узнали свои места в мировом рейтинге

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Казахстанки во главе с Рыбакиной узнали свои места в мировом рейтинге ©wtatennis.com

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила новый рейтинг в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

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Женская теннисная ассоциация (WTA) представила новый рейтинг в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

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Первая и вторая ракетки Казахстана Елена Рыбакина и Юлия Путинцева остались на десятом и 23-м местах соответственно.

Жибек Куламбаева потеряла две строчки, опустившись на 312-ю, а Зарина Дияс опустилась с 327-го места на 328-е.

В топ-3 одиночного разряда без изменений: Арина Соболенко (Беларусь), Ига Швентек (Польша) и Джессика Пегула (США).

Лучшая казахстанская парница Анна Данилина сохранила за собой 18-ю позицию.

В первой тройке парного разряда те же лидеры: Катерина Синякова (Чехия), Тейлор Таунсенд (США) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Лига чемпионов 2024/25   •   Германия, Дортмунд   •   1/4 финала, мужчины
16 апреля 00:00   •   не начат
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
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Барселона
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Рыбакина Елена WTA Казахстан Данилина Анна Путинцева Юлия Дияс Зарина теннис

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