Казахстанки во главе с Рыбакиной узнали свои места в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила новый рейтинг в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Первая и вторая ракетки Казахстана Елена Рыбакина и Юлия Путинцева остались на десятом и 23-м местах соответственно.

Жибек Куламбаева потеряла две строчки, опустившись на 312-ю, а Зарина Дияс опустилась с 327-го места на 328-е.

В топ-3 одиночного разряда без изменений: Арина Соболенко (Беларусь), Ига Швентек (Польша) и Джессика Пегула (США).

Лучшая казахстанская парница Анна Данилина сохранила за собой 18-ю позицию.

В первой тройке парного разряда те же лидеры: Катерина Синякова (Чехия), Тейлор Таунсенд (США) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).