Лучший теннисист Казахстана одержал победу в финале в Германии

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№76) одержал победу в финальном матче квалификации турнира АТР 500 в Мюнхене (Германия). Соперником лучшего теннисиста страны был местный спортсмен Диего Дедура-Паломеро (№546), сообщают Vesti.kz.

Встреча между 27-летним Александром и 17-летним Диего продолжалась чуть больше часа. Бублик выиграл со счетом 6:3, 6:3.

Теперь Бублик пробился в основную сетку турнира, призовой фонд которого составляет 2,5 миллиона евро (1,4 миллиарда тенге).

Ранее на аналогичной стадии проиграл другой казахстанец Александр Шевченко (№106).