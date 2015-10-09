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Лучший теннисист Казахстана одержал победу в финале в Германии

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Лучший теннисист Казахстана одержал победу в финале в Германии ©Ktf.kz, Андрей Ударцев

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№76) одержал победу в финальном матче квалификации турнира АТР 500 в Мюнхене (Германия). Соперником лучшего теннисиста страны был местный спортсмен Диего Дедура-Паломеро (№546), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский теннисист Александр Бублик (№76) одержал победу в финальном матче квалификации турнира АТР 500 в Мюнхене (Германия). Соперником лучшего теннисиста страны был местный спортсмен Диего Дедура-Паломеро (№546), сообщают Vesti.kz.

Встреча между 27-летним Александром и 17-летним Диего продолжалась чуть больше часа. Бублик выиграл со счетом 6:3, 6:3.

Теперь Бублик пробился в основную сетку турнира, призовой фонд которого составляет 2,5 миллиона евро (1,4 миллиарда тенге).

Ранее на аналогичной стадии проиграл другой казахстанец Александр Шевченко (№106).

Турнир серии Челленджер. Оэйраш (Португалия) - 2025/4   •   Португалия, Оэйраш   •   1/16 финала, мужчины
14 апреля 14:30   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Кукушкин
Ничья
Гиганте
Проголосовало 1 человек
теннис теннис большой ATP Бублик Александр Германия Казахстан

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