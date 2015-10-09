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Сегодня 07:34
 

Две шайбы определили судьбу матча Казахстана на ЧМ по хоккею

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Две шайбы определили судьбу матча Казахстана на ЧМ по хоккею ©icehockey.kz

Женская сборная Казахстана по хоккею потерпела второе поражение на чемпионате мира в дивизионе IB, проходящем в шотландском Дамфрисе, передают Vesti.kz.

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Женская сборная Казахстана по хоккею потерпела второе поражение на чемпионате мира в дивизионе IB, проходящем в шотландском Дамфрисе, передают Vesti.kz.

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На этот раз подопечные Александра Тебенькова уступили Великобритании со счетом 0:2. Шайбы забросили Элли Уоллес (18-я минута) и Шамони Джексон (47-я).

Великобритания, набрав четыре балла, занимает четвертое место в таблице, а Казахстан с тремя очками находится на предпоследней, пятой строчке.

Напомним, в первом матче казахстанки обыграли Южную Корею (4:2), а во втором проиграли Италии (0:2).

Следующие матчи сборной Казахстана:

  • 13 апреля: Латвия vs Казахстан (20:30)

  • 15 апреля: Словения vs Казахстан (17:00)

    • Чемпионат мира в Дамфрисе будет продолжаться с 9 по 15 апреля, хоккеистки ведут борьбу за выход в дивизион IA.

    Чемпионат мира 2024/25. Женщины. Дивизион I группа В   •   Шотландия, Дамфрис   •   Круговой турнир, женщины
    15 апреля 17:00   •   не начат
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