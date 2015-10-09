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КПЛ
Сегодня 13:49
 

Казахстанский игрок получил серьезную травму и выбыл из строя

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Казахстанский игрок получил серьезную травму и выбыл из строя ©ФК "Женис"

Футбольный клуб "Женис" объявил о серьезной травме своего защитника Мади Хасейна, сообщают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Женис" объявил о серьезной травме своего защитника Мади Хасейна, сообщают Vesti.kz.

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Инцидент произошел в матче третьего тура казахстанской премьер-лиги против "Улытау". Во время борьбы за мяч во втором тайме Хасейн получил разрыв передней крестообразной связки.

Игроку успешно провели операцию, и теперь команда ждет его возвращения для прохождения курса реабилитации.


В нынешнем сезоне КПЛ Хасейн провел три матча, результативными действиями не отметился. В его карьере также были "Кызылжар", "Жетысу" и "Мактаарал".

Сегодня, 13 апреля, "Женис" сыграет с "Актобе" в рамках 1/8 финала Кубка Казахстана, начало - в 17:00.

Прямая трансляция матчей "Астаны","Ордабасы", "Актобе" и "Тобола" в Кубке Казахстана

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 11-3 10
2 Актобе 4 3 1 0 10-2 10
3 Астана 4 3 1 0 8-2 10
4 Тобол 4 2 2 0 4-1 8
5 Елимай 4 2 1 1 7-3 7
6 Туран 4 2 0 2 7-6 6
7 Женис 4 0 4 0 1-1 4
8 Окжетпес 4 1 1 2 4-6 4
9 Жетысу 4 0 3 1 1-4 3
10 Атырау 4 1 0 3 4-11 3
11 Кызылжар 4 0 2 2 3-6 2
12 Кайсар 4 0 2 2 3-8 2
13 Улытау 4 0 2 2 1-6 2
14 Ордабасы 4 0 2 2 1-6 2

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Кубок Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Астана   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 17:00   •   идёт
Женис
Женис
(Астана)
0:0
Актобе
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