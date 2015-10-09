Казахстанский игрок получил серьезную травму и выбыл из строя

Футбольный клуб "Женис" объявил о серьезной травме своего защитника Мади Хасейна, сообщают Vesti.kz.

Инцидент произошел в матче третьего тура казахстанской премьер-лиги против "Улытау". Во время борьбы за мяч во втором тайме Хасейн получил разрыв передней крестообразной связки.

Игроку успешно провели операцию, и теперь команда ждет его возвращения для прохождения курса реабилитации.

В нынешнем сезоне КПЛ Хасейн провел три матча, результативными действиями не отметился. В его карьере также были "Кызылжар", "Жетысу" и "Мактаарал".

Сегодня, 13 апреля, "Женис" сыграет с "Актобе" в рамках 1/8 финала Кубка Казахстана, начало - в 17:00.

Прямая трансляция матчей "Астаны","Ордабасы", "Актобе" и "Тобола" в Кубке Казахстана