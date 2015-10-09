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Кубок Казахстана
Сегодня 08:20
 

Прямая трансляция матчей "Астаны","Ордабасы", "Актобе" и "Тобола" в Кубке Казахстана

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Прямая трансляция матчей "Астаны","Ордабасы", "Актобе" и "Тобола" в Кубке Казахстана ©ФК "Астана"

Сегодня, 13 апреля, пройдут четыре матча 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

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Сегодня, 13 апреля, пройдут четыре матча 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

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Сыграют "Окжетпес" - "Астана" (15:00), "Хан-Тенгри" - "Ордабасы" (15:00), "Женис" - "Актобе" (17:00) и "Тобол" - "Жетысу" (19:00).

Игры "Окжетпес" - "Астана" и "Тобол" - "Жетысу" в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Прямая трансляция матчей "Хан-Тенгри" - "Ордабасы" и "Женис" - "Актобе" будет проведена YouTube-каналом KFF League.

Кубок Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Костанайская обл., Костанай   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
Тобол
Тобол
(Костанай)
- : -
Жетысу
Жетысу
(Талдыкорган)
Кто победит в основное время?
Тобол
Ничья
Жетысу
Проголосовало 28 человек
Кубок РК по футболу Окжетпес ФК Астана ФК Ордабасы ФК Женис ФК Актобе ФК Казахстан Тобол ФК Жетысу ФК

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