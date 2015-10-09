Прямая трансляция матчей "Астаны","Ордабасы", "Актобе" и "Тобола" в Кубке Казахстана

Сегодня, 13 апреля, пройдут четыре матча 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Сыграют "Окжетпес" - "Астана" (15:00), "Хан-Тенгри" - "Ордабасы" (15:00), "Женис" - "Актобе" (17:00) и "Тобол" - "Жетысу" (19:00).

Игры "Окжетпес" - "Астана" и "Тобол" - "Жетысу" в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Прямая трансляция матчей "Хан-Тенгри" - "Ордабасы" и "Женис" - "Актобе" будет проведена YouTube-каналом KFF League.