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Состоялась тренерская отставка в чемпионате Казахстана по футболу

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Состоялась тренерская отставка в чемпионате Казахстана по футболу ©instagram.com/fcqyzyljar

Футбольный клуб "Кызылжар" объявил об уходе главного тренера из Беларуси Александра Бразевича и его ассистента Игоря Тарловского, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Кызылжар" объявил об уходе главного тренера из Беларуси Александра Бразевича и его ассистента Игоря Тарловского, передают Vesti.kz.

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Бразевич принял петропавловскую команду перед этим сезоном. До этого он возглавлял на родине "Динамо-Брест", "Арсенал" (Дзержинск), "Слуцк", "Смолевичи", "Торпедо" (Жодино) и "Сморгонь", а также литовские "Жальгирис" (Вильнюс) и "Таурас".


Ранее сообщалось, что место Бразевича займет сербский тренер Милич Чурчич. Этот специалист уже знаком с казахстанским футболом: в 2023 и 2024 годах он руководил костанайским "Тоболом", с которым выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 11-3 10
2 Актобе 4 3 1 0 10-2 10
3 Астана 4 3 1 0 8-2 10
4 Тобол 4 2 2 0 4-1 8
5 Елимай 4 2 1 1 7-3 7
6 Туран 4 2 0 2 7-6 6
7 Женис 4 0 4 0 1-1 4
8 Окжетпес 4 1 1 2 4-6 4
9 Жетысу 4 0 3 1 1-4 3
10 Атырау 4 1 0 3 4-11 3
11 Кызылжар 4 0 2 2 3-6 2
12 Кайсар 4 0 2 2 3-8 2
13 Улытау 4 0 2 2 1-6 2
14 Ордабасы 4 0 2 2 1-6 2

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Чемпионат Казахстана 2025. Женщины   •   Казахстан, Костанайская обл., Костанай   •   Тур 1, женщины
14 апреля 17:00   •   не начат
Тобол
Тобол
(Костанай)
- : -
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