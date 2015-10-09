Состоялась тренерская отставка в чемпионате Казахстана по футболу

Футбольный клуб "Кызылжар" объявил об уходе главного тренера из Беларуси Александра Бразевича и его ассистента Игоря Тарловского, передают Vesti.kz.
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Бразевич принял петропавловскую команду перед этим сезоном. До этого он возглавлял на родине "Динамо-Брест", "Арсенал" (Дзержинск), "Слуцк", "Смолевичи", "Торпедо" (Жодино) и "Сморгонь", а также литовские "Жальгирис" (Вильнюс) и "Таурас".
Ранее сообщалось, что место Бразевича займет сербский тренер Милич Чурчич. Этот специалист уже знаком с казахстанским футболом: в 2023 и 2024 годах он руководил костанайским "Тоболом", с которым выиграл Кубок и Суперкубок страны.
Чемпионат Казахстана 2025. Женщины • Казахстан, Костанайская обл., Костанай • Тур 1, женщины
14 апреля 17:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Тобол
Ничья
Женис
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