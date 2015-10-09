Состоялась тренерская отставка в чемпионате Казахстана по футболу

Футбольный клуб "Кызылжар" объявил об уходе главного тренера из Беларуси Александра Бразевича и его ассистента Игоря Тарловского, передают Vesti.kz.

Бразевич принял петропавловскую команду перед этим сезоном. До этого он возглавлял на родине "Динамо-Брест", "Арсенал" (Дзержинск), "Слуцк", "Смолевичи", "Торпедо" (Жодино) и "Сморгонь", а также литовские "Жальгирис" (Вильнюс) и "Таурас".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 4 3 1 0 11-3 10 2 Актобе 4 3 1 0 10-2 10 3 Астана 4 3 1 0 8-2 10 4 Тобол 4 2 2 0 4-1 8 5 Елимай 4 2 1 1 7-3 7 6 Туран 4 2 0 2 7-6 6 7 Женис 4 0 4 0 1-1 4 8 Окжетпес 4 1 1 2 4-6 4 9 Жетысу 4 0 3 1 1-4 3 10 Атырау 4 1 0 3 4-11 3 11 Кызылжар 4 0 2 2 3-6 2 12 Кайсар 4 0 2 2 3-8 2 13 Улытау 4 0 2 2 1-6 2 14 Ордабасы 4 0 2 2 1-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →