Автогол решил исход матча "Барселоны" с сенсацией

"Барселона" одержала непростую победу над "Леганесом" в чемпионате Испании по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча 31-го тура, прошедшая в Леганесе на стадионе "Бутарке", завершилась со счетом 1:0. Каталонцы не смогли продемонстрировать привычную яркую игру с обилием голов. Более того хозяева поля оказали упорное сопротивление и остро контратаковали, но в некоторых моментах надежно действовал Войцех Щенсны, а в других игроки "Леганеса" действовали не лучшим образом в атаке.

Так или иначе, удача на 48-й минуте улыбнулась "сине-гранатовым", когда они добились решающего успеха благодаря автоголу Хорхе Саенса. Этим самым "Барселона" взяла реванш у "Леганеса" за сенсационное домашнее поражение в первом круге в рамках 17-го тура (0:1).

"Барселона", набрав 70 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице, а "Леганес", имея в активе 28 очков, занимает предпоследнее, 19-е место.

В следующем туре, 19 апреля, каталонцы примут на своем поле "Сельту", а "Леганес" в этот день сыграет на выезде с "Мальоркой".