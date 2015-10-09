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Испания
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Автогол решил исход матча "Барселоны" с сенсацией

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Автогол решил исход матча "Барселоны" с сенсацией ©ФК "Барселона"

"Барселона" одержала непростую победу над "Леганесом" в чемпионате Испании по футболу, передают Vesti.kz.

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"Барселона" одержала непростую победу над "Леганесом" в чемпионате Испании по футболу, передают Vesti.kz.

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Встреча 31-го тура, прошедшая в Леганесе на стадионе "Бутарке", завершилась со счетом 1:0. Каталонцы не смогли продемонстрировать привычную яркую игру с обилием голов. Более того хозяева поля оказали упорное сопротивление и остро контратаковали, но в некоторых моментах надежно действовал Войцех Щенсны, а в других игроки "Леганеса" действовали не лучшим образом в атаке. 

Так или иначе, удача на 48-й минуте улыбнулась "сине-гранатовым", когда они добились решающего успеха благодаря автоголу Хорхе Саенса. Этим самым "Барселона" взяла реванш у "Леганеса" за сенсационное домашнее поражение в первом круге в рамках 17-го тура (0:1).

"Барселона", набрав 70 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице, а "Леганес", имея в активе 28 очков, занимает предпоследнее, 19-е место.

В следующем туре, 19 апреля, каталонцы примут на своем поле "Сельту", а "Леганес" в этот день сыграет на выезде с "Мальоркой".

Чемпионат Испании 2024/25   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
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