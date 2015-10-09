"Барселону" хотят ослабить заманчивым предложением для лидера

Будущее Френки де Йонга вновь оказалось в фокусе "Барселоны". Клуб рассчитывает продлить контракт с голландцем до 2029 года, несмотря на действующее соглашение до 2026-го. Однако щедрое предложение из Саудовской Аравии может спутать каталонцам карты, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Ключевой игрок Флика

Де Йонг проводит выдающийся сезон, закрепившись в основе по настоянию Ханс-Дитера Флика. Тренер видит в нем незаменимого футболиста благодаря универсальности, умению управлять игрой и тактической грамотности. Руководство клуба во главе с Деку считает продление контракта с полузащитником одной из главных задач межсезонья.

Цель "Барсы" - не только сохранить Де Йонга, но и пересмотреть условия его соглашения с постепенным снижением зарплаты, чтобы вписаться в финансовую стратегию клуба.

Соблазн больших денег

По данным источников, как минимум два клуба из Саудовской Аравии сделали Де Йонгу щедрые предложения на лето. Помимо резкого роста зарплаты, игроку обещаны бонусы за результативность, выгодные налоговые условия и права на имидж, с чем "Барселоне" будет трудно конкурировать.

Хотя сам футболист склоняется к тому, чтобы остаться в Каталонии, "Барса" обеспокоена влиянием таких предложений на ход переговоров.

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"Барселона" сохраняет уверенность

В клубе сохраняют спокойствие: Де Йонг полностью интегрирован в команду, чувствует свою ценность и нацелен на борьбу за титулы в Ла Лиге, Кубке Испании и Лиге чемпионов. Решение по будущему полузащитник планирует принять только по завершении сезона.

Решающий момент - летом

"Барса" рассчитывает как можно скорее закрыть вопрос с продлением контракта, но в клубе понимают: борьба за Де Йонга только начинается. Арабские клубы сделают все возможное, чтобы переманить одного из лучших полузащитников мира. Исход этой истории решится в ближайшие недели.

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