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23 миллиарда предложили за трансфер нападающего из "Барселоны"

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23 миллиарда предложили за трансфер нападающего из "Барселоны" ©Depositphotos/rarrarorro

Ферран Торрес проводит впечатляющий сезон под руководством Ханс-Дитера Флика, вновь доказав свою ценность для "Барселоны". Его скорость, подача и умение действовать в атаке сделали испанца ключевым игроком. Интерес к нему проявляют сразу несколько клубов АПЛ, особенно "Астон Вилла" и "Тоттенхэм", которые готовы предложить за нападающего более 40 миллионов евро (примерно 23,4 миллиарда тенге), передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

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Ферран Торрес проводит впечатляющий сезон под руководством Ханс-Дитера Флика, вновь доказав свою ценность для "Барселоны". Его скорость, подача и умение действовать в атаке сделали испанца ключевым игроком. Интерес к нему проявляют сразу несколько клубов АПЛ, особенно "Астон Вилла" и "Тоттенхэм", которые готовы предложить за нападающего более 40 миллионов евро (примерно 23,4 миллиарда тенге), передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

"Барса" колеблется: спорт или финансы?

Учитывая финансовые сложности "Барселоны", это предложение выглядит заманчивым: продажа Торреса позволит частично окупить затраченные на него 55 миллионов евро и разгрузить зарплатную ведомость. Однако руководство клуба, во главе со спортивным директором Деку, ценит игрока не только за рыночную стоимость, но и за вклад на поле.


Сам Торрес хочет остаться

Несмотря на интерес со стороны Англии, Торрес не стремится покидать столицу Каталонии. Он чувствует себя комфортно в команде, уверен в доверии Флика и уже отклонял предложения в прошлом. Однако конкуренция за место в основе высока: Роберт Левандовски и восходящие звезды вроде Ламина Ямаля ограничивают его игровое время.

Что предлагают "Астон Вилла" и "Тоттенхэм"

В "Астон Вилле" Унаи Эмери видит в Торресе идеального кандидата для усиления атаки в рамках своего европейского проекта. "Тоттенхэм" также хочет разнообразить атакующие опции игроком, уже знакомым с реалиями Премьер-лиги.


Будущее под вопросом

Ферран хочет остаться, но многое будет зависеть от ситуации в "Барселоне". Если клуб получит выгодное предложение и решит пополнить бюджет, судьба Торреса может резко измениться. Лето обещает быть решающим для игрока и клуба.

Флик отклонил предложение "Барселоны": известны причины

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 31 22 7 2 72-30 73
2 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3 Ноттингем Форест 32 17 6 9 51-38 57
4 Манчестер Сити 32 16 7 9 62-42 55
5 Астон Вилла 32 15 9 8 49-46 54
6 Челси 31 15 8 8 54-37 53
7 Ньюкасл Юнайтед 30 16 5 9 52-39 53
8 Фулхэм 31 13 9 9 47-42 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 12 8 51-49 48
10 Борнмут 31 12 9 10 51-40 45
11 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12 Кристал Пэлас 31 11 10 10 41-40 43
13 Манчестер Юнайтед 31 10 8 13 37-41 38
14 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
15 Тоттенхэм Хотспур 31 11 4 16 58-45 37
16 Вест Хэм Юнайтед 31 9 8 14 35-52 35
17 Вулверхэмптон Уондерерс 31 9 5 17 43-59 32
18 Ипсвич 31 4 8 19 31-65 20
19 Лестер Сити 32 4 6 22 27-72 18
20 Саутгемптон 32 2 4 26 23-77 10

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