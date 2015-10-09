23 миллиарда предложили за трансфер нападающего из "Барселоны"

Ферран Торрес проводит впечатляющий сезон под руководством Ханс-Дитера Флика, вновь доказав свою ценность для "Барселоны". Его скорость, подача и умение действовать в атаке сделали испанца ключевым игроком. Интерес к нему проявляют сразу несколько клубов АПЛ, особенно "Астон Вилла" и "Тоттенхэм", которые готовы предложить за нападающего более 40 миллионов евро (примерно 23,4 миллиарда тенге), передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

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Учитывая финансовые сложности "Барселоны", это предложение выглядит заманчивым: продажа Торреса позволит частично окупить затраченные на него 55 миллионов евро и разгрузить зарплатную ведомость. Однако руководство клуба, во главе со спортивным директором Деку, ценит игрока не только за рыночную стоимость, но и за вклад на поле.

Сам Торрес хочет остаться

Несмотря на интерес со стороны Англии, Торрес не стремится покидать столицу Каталонии. Он чувствует себя комфортно в команде, уверен в доверии Флика и уже отклонял предложения в прошлом. Однако конкуренция за место в основе высока: Роберт Левандовски и восходящие звезды вроде Ламина Ямаля ограничивают его игровое время.

Что предлагают "Астон Вилла" и "Тоттенхэм"

В "Астон Вилле" Унаи Эмери видит в Торресе идеального кандидата для усиления атаки в рамках своего европейского проекта. "Тоттенхэм" также хочет разнообразить атакующие опции игроком, уже знакомым с реалиями Премьер-лиги.

Будущее под вопросом

Ферран хочет остаться, но многое будет зависеть от ситуации в "Барселоне". Если клуб получит выгодное предложение и решит пополнить бюджет, судьба Торреса может резко измениться. Лето обещает быть решающим для игрока и клуба.

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