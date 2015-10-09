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Любительский бокс
Вчера 22:35
 

На турнире по боксу состоялось упорное противостояние Казахстана и Узбекистана

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На турнире по боксу состоялось упорное противостояние Казахстана и Узбекистана ©upl.uz

На международном турнире по боксу "Великий Шелковый путь" в Баку (Азербайджан) представители команды Казахстана провели бои с соперниками из Узбекистана, передают Vesti.kz

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На международном турнире по боксу "Великий Шелковый путь" в Баку (Азербайджан) представители команды Казахстана провели бои с соперниками из Узбекистана, передают Vesti.kz

У мужчин в четвертьфинале в весовой категории до 48 килограммов столкнулись казахстанский боксер Ернар Карап и узбекистанец Бехруз Холдоров. По итогам поединка победу одержал Холдоров единогласным решением судей. Таким образом, он вышел в полуфинал турнира и обеспечил себе как минимум бронзовую медаль. 

У женщин в четвертьфинале в весовой категории до 52 килограммов казахстанка Анжа Садвакасова встретилась с представительницей Узбекистана Зилолой Юсифовой и добилась победы единогласным решением судей. Таким образом, Садвакасова стала полуфиналисткой турнира и может рассчитывать на минимум бронзовую медаль, а Юсифова не смогла добраться до пьедестала. 

Соревнования продлятся до 16 апреля. С составом казахстанской команды на "Шелковый путь" можно ознакомиться здесь.

 

 

Чемпионат Англии 2024/25   •   Англия, Ньюкасл-апон-Тайн   •   Регулярный чемпионат, мужчины
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