На турнире по боксу состоялось упорное противостояние Казахстана и Узбекистана

На международном турнире по боксу "Великий Шелковый путь" в Баку (Азербайджан) представители команды Казахстана провели бои с соперниками из Узбекистана, передают Vesti.kz.

У мужчин в четвертьфинале в весовой категории до 48 килограммов столкнулись казахстанский боксер Ернар Карап и узбекистанец Бехруз Холдоров. По итогам поединка победу одержал Холдоров единогласным решением судей. Таким образом, он вышел в полуфинал турнира и обеспечил себе как минимум бронзовую медаль.

У женщин в четвертьфинале в весовой категории до 52 килограммов казахстанка Анжа Садвакасова встретилась с представительницей Узбекистана Зилолой Юсифовой и добилась победы единогласным решением судей. Таким образом, Садвакасова стала полуфиналисткой турнира и может рассчитывать на минимум бронзовую медаль, а Юсифова не смогла добраться до пьедестала.

Соревнования продлятся до 16 апреля. С составом казахстанской команды на "Шелковый путь" можно ознакомиться здесь.