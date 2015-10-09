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Главный бой вечера бокса в США закончился нокаутом

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Главный бой вечера бокса в США закончился нокаутом ©x.com/MatchroomBoxing

В Атлантик-Сити (США) состоялся главный бой вечера бокса, в рамках которого сошлись два чемпиона полусреднего веса американец Джарон Эннис (34-0, 30 КО) и Эймантас Станенис (15-1, 9 КО) из Литвы, передают Vesti.kz.

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В Атлантик-Сити (США) состоялся главный бой вечера бокса, в рамках которого сошлись два чемпиона полусреднего веса американец Джарон Эннис (34-0, 30 КО) и Эймантас Станенис (15-1, 9 КО) из Литвы, передают Vesti.kz.

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Боксеры должны были провести 12 раундов в ринге, но Станенис не вышел на седьмой отрезок, отказавшись от продолжения поединка.

В итоге Эннис оформил 34-ю победу и 30-ю досрочную, а Станенис потерпел первое поражение в карьере при 15 победах.

Благодаря этой победе Эннис объединил титулы IBF и WBA в полусреднем весе и должен провести обязательную защиту по линии WBA против узбекского боксера Шахрама Гиясова (17-0, 10 КО), нокаутировавшего в другом бою аргентинца Франко Максимилиано Окампо (17-3, 8 КО).

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