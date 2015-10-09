Алимханулы "решил" исход громкого противостояния с непобежденным нокаутером

Объединенный чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) высказался о громком противостоянии в дивизионе между британскими боксерами Крисом Юбенком-младшим (34-3, 25 KO) и Конором Бенном (23-0, 14 KO), передают Vesti.kz.

Соперники сойдутся на ринге 26 апреля в Лондоне. Их встреча должна была состояться еще в октябре 2022 года, но была отменена после того, как Бенн сдал положительный тест на запрещенные вещества за неделю до поединка.

Бой станет одним из самых принципиальных в среднем весе и возродит соперничество их отцов. 9 октября 1993 года состоялся долгожданный объединительный плединок между(отец Конора). На кону стояли чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) во втором среднем весе. Противостояние завершилось ничейным исходом. За три года до этого, в 1990-м, Найджел проиграл Крису.

Теперь же уже сыновья поспорят между собой на ринге. Чемпион дивизиона Алимханулы уже отдал предпочтение одному из британцев, заявив, что он в какой-то степени доверяет Конору Бенну и верит, что тот сможет победить.

"У меня есть определенное доверие и ожидания от Бенна. Его выступления и стиль мне нравятся", — цитирует слова Алимханулы Secondsout.

Отметим, что Юбенк-младший входит в топы среднего веса. Он второй номер по версии WBC. Шестой в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и третий в Международной боксерской федерации (IBF).

Жанибек, в свою очередь, является доминирующем чемпионом дивизиона. Ему принадлежат пояса WBO и IBF. 5 апреля в Астане он успешно защитил титулы против француза Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО), отправив соперника в нокаут на пятом отрезке встречи.

Ранее избежавший боя с Алимханулы нокаутер узнал соперника по дебюту в новом весе. А Алимханулы получил дерзкий вызов на бой после нокаута.

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