Назван сильнейший соперник Головкина. Это не Канело

Назван сильнейший соперник в карьере легендарного казахстанского боксера Геннадия GGG Головкина (42-2-1, 37 КО), передают Vesti.kz.

Историческая трилогия с Канело

Уроженец Караганды одержал 42 победы в 45 боях, потерпев лишь два поражения и один раз сведя поединок вничью. Все три этих результата пришлись на бои против Сауля "Канело" Альвареса (62-2, 39 КО) — участника одной из самых ярких и противоречивых трилогий в современной истории бокса.

Несмотря на то, что в их первом бою в 2017 году Головкин перебил мексиканца в десяти из двенадцати раундов, судьи объявили ничью. Причем одна из судейских карточек была особенно щедрой в пользу Канело. Спустя год в реванше, который завершился победой Альвареса решением большинства, болельщики и аналитики вновь сочли, что Головкина "обокрали". Третья встреча завершилась уже уверенной победой Сауля. К тому моменту казахстанцу было уже 40 лет, он поднялся в новую весовую категорию и провел всего один бой за два года.

На пресс-конференции перед третьим боем в 2022-м Головкин прямо заявил, что его звездный соперник вовсе не лучший боксер, с которым он сталкивался в ринге. Вместо него GGG вспомнил свою любительскую карьеру.

Что сказал Головкин о самом "сильном" сопернике?

"У меня были соперники-чемпионы, обязательные претенденты. Не сказал бы, что Канело лучший. Он топовый боксер, конечно. Очень сложный. Но, как видите, он тоже проигрывает. Я говорю о тех любителях, с кем встречался в свое время и кто так и не стал профессионалом. Их уровень мастерства и стратегического мышления был запредельным. Им хватало трех раундов, чтобы понять тебя и выстроить тактику, не оставляющую шансов на победу", — сказал Головкин перед завершением трилогии.

И вот уже сейчас, в 2025-м, Керр Фергюсон из Secondsout решил поразмышлять, кого имел в виду именитый казахстанец.

Несмотря на то, что Головкин не назвал конкретных имен, при его любительском рекорде 345 побед при пяти поражениях, выбор у него большой. Он встречался с такими будущими "профи", как румын Лучиан Буте (32-5, 25 KO), россиянин Матвей Коробов (28-4, 14 KO) и ирландец Энди Ли (35-3, 24 KO).

Самый лучший соперник, с которым встречался Головкин

Однако из тех, кто так и не перешел на профессиональный ринг, фанаты выделяют россиянина Гайдарбека Гайдарбекова, который победил Головкина на Олимпиаде-2004 года и завоевал золото.

Стоит отметить, что помимо Игр в Афинах (Греция) Гайдарбеков в том же году (2004) стал чемпионом Европы в весовой категории 75 килограммов.

Головкин, в свою очередь, с тех пор, как проиграл третий бой Канело в 2022 году, больше на ринге не появлялся. Несмотря на то, что ему уже 43, о завершении карьеры великий GGG по-прежнему не объявил.

Ранее эксперт сделал заявление о "возвращении" на ринг Геннадия Головкина. Также Головкин спас бокс для Олимпиады: в IBA сделали заявление.

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