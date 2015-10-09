Алимханулы получил дерзкий вызов на бой после нокаута: известно имя

Американский проспект Джахай Такер (16-3, 4 KO) бросил вызов объединенному чемпиону мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанцу Жанибеку Алимханулы (17-0, 12 КО), передают Vesti.kz.

Неожиданный вызов для Алимханулы

Несмотря на не самую впечатляющую карьеру, 22-летний боксер уверен в себе и заявил, что готов сразиться с любым чемпионом. Причем ставку он сделал на уроженца Жыланды и объяснил свой выбор.

"Он (Алимханулы) определенно тот, на кого я нацелился. Я готов драться с любым из чемпионов мира. Жанибек - самый простой вариант, потому что он тоже представляет Top Rank", - сказал Такер на YouTube-канале Зака Шумейкера.

Отметим, Top Rank, упомянутая американцем, является промоутерской компанией, занимающейся организацией и проведением профессиональных боксерских поединков. В том числе она ведет дела Алимханулы.

Кто такой Джахай Такер?

Примечательно, что Такер не представляет дивизион казахстанца (72,5 килограмма). Преимущественно он известен своими выступлениями в первом полусреднем весе (63,5 килограмма). Это на четыре весовых категории ниже, чем у Жанибека.

5 апреля в Астане Алимханулы успешно защитил свои чемпионские пояса, уверенно одолев французского боксера конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО). Казахстанец завершил бой эффектным нокаутом в пятом раунде.

Ранее стало известно, что чемпион WBC "отверг" бой за три титула с казахстанцем. А казахстанскому "королю бокса" сообщили о проблемах по бою с Канело.

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