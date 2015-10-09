Избежавший боя с Алимханулы нокаутер узнал соперника по дебюту в новом весе

Британский нокаутер Хамза Шираз (21-0-1, 17 КО) официально прощается со средним весом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

После смазанного боя против чемпиона WBC Карлоса Адамеса, Шираз уходит в новую весовую категорию - и похоже, его первый бой там может стать настоящей бомбой.

С высокой долей вероятности, дебют Хамзы в новом дивизионе состоится в бою с дерзким и громогласным пуэрториканцем Эдгаром Берлангой (23-1, 18 КО).

Об этом рассказал Эдди Хирн в интервью IFL TV:

"Бой Берланга vs Шираз - поединок, который мы предложили под шоу Хирн vs Уоррен 2. Но окончательное решение за Аль аш-Шейхом. Мы предложили ему список из 10 боев, из которых он выберет 5. Шоу предварительно запланировано на лето. Как только Аль аш-Шейх определится с датой и местом проведения, мы сразу же закроем сделку".

Ранее сообщалось, что Ширазу могут дать бой с чемпионом мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО). Однако Шираз предпочел бой с Адамесом за пояс WBC.

Напомним, первый ивент Matchroom vs Queensberry в формате "5 на 5" прошел в июне 2024-го и обернулся катастрофой для Хирна - поражение 0:10 от команды Фрэнка Уоррена стало шоком для всех. Теперь босс Matchroom хочет реванша - и кажется, Шираз vs Берланга может стать одной из ключевых битв новой главы.

Все внимание теперь на Riyadh Season и Турки Аль аш-Шейха - именно он расставит фигуры в этом громком боксерском реванше.