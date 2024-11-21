Стало известно, почему "сорвался" бой Алимханулы - Шираз

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сделал заявление о ближайших перспективах британского боксера Хамзы Шираза (21-0, 17 КО), сообщают Vesti.kz.

Ожидается, что Шираз подерется за титул WBC. Сулейман заявил, что WBC вынес решение о проведении боя Хамза Шираз - Карлос Адамес еще до того, как WBO вынес решение по поединку британца против Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО).

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18 ноября стало известно, что Шираз, являющийся претендентом по линии WBO, отказался от боя с Алимханулы, который владеет поясами WBO и IBF в среднем весе.

Казахстанец до этого вызывал на бой чемпиона по версии WBC доминиканца Карлоса Адамеса.

При этом сообщалось, что Шираз может подраться с Адамесом и с другим чемпионом дивизиона - кубинцем Эрисланди Ларой (пояс WBA).

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