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Бой за титул UFC обернулся неожиданным исходом

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Бой за титул UFC обернулся неожиданным исходом ©UFC Eurasia

В Майами (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 314, главным событием которого стал бой за вакантный титул чемпиона промоушена в полулегком весе между австралийцем Алексом Волкановски и бразильцем Диего Лопесом, передают Vesti.kz.

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В Майами (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 314, главным событием которого стал бой за вакантный титул чемпиона промоушена в полулегком весе между австралийцем Алексом Волкановски и бразильцем Диего Лопесом, передают Vesti.kz.

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Зрители и эксперты ожидали нокаута, но поединок, к их неожиданности, продлился все пять раундов, по итогам которых победил Волкановски и этим самым забрал чемпионский пояс.

Стоит отметить, что соперники выдали конкурентный бой, чаша весов могла склониться в любую сторону, но судьи отдали свое предпочтение Волкановски.

Для австралийца это 27-я победа при четырех поражениях, Лопес потерпел седьмое поражение при 26 выигрышах.


Напомним, главный кард турнира UFC открылся нокаутом - российский боец полутяжелого дивизиона Никита Крылов (30-10) проиграл американцу Доминику Рейесу (15-4).

А в соглавном бою турнира американский легковес Майкл Чендлер (23-10) досрочно уступил британцу Пэдди Пимблетту (23-3) в третьем раунде.

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