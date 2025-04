Нокаутом в первом раунде открылся главный кард турнира UFC

Нокаутом в первом раунде обернулся первый бой главного карда турнира UFC 314 в Майами (штат Флорида, США), передают Vesti.kz.

Российским боец полутяжелого дивизиона Никита Крылов капитулировал перед американцем Домиником Рейесом.

Этим самым Рейес оформил 15-ю победу в карьере при четырех поражениях, а Крылов потерпел десятое поражение при 30 выигрышах.

DOMINICK REYES SLEEPS NIKITA KRYLOV IN THE FIRST ROUND!!!!! OH MY GODDDD #UFC314 pic.twitter.com/9rrwSqsqo0