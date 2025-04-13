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Нокаутом в первом раунде открылся главный кард турнира UFC

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Нокаутом в первом раунде открылся главный кард турнира UFC ©UFC

Нокаутом в первом раунде обернулся первый бой главного карда турнира UFC 314 в Майами (штат Флорида, США), передают Vesti.kz.

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Нокаутом в первом раунде обернулся первый бой главного карда турнира UFC 314 в Майами (штат Флорида, США), передают Vesti.kz.

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Российским боец полутяжелого дивизиона Никита Крылов капитулировал перед американцем Домиником Рейесом.

Этим самым Рейес оформил 15-ю победу в карьере при четырех поражениях, а Крылов потерпел десятое поражение при 30 выигрышах.

Главным событием ивента станет бой за вакантный пояс в полулегком весе между экс-чемпионом Александром Волкановски (26-4) из Австралии и бразильцем Диего Лопесом (26-6).

Не менее жаркое противостояние ждет зрителей во втором по значимости поединке турнира: в легком весе сойдутся американец Майкл Чендлер (23-9) и британец Пэдди Пимблетт (22-3). Бой вряд ли пройдет всю дистанцию!

Кубок России 2024/25   •   Россия, Москва   •   1/4 финала, Путь регионов, мужчины
15 апреля 20:00   •   не начат
Локомотив М
Локомотив М
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