Нокаутом в первом раунде открылся главный кард турнира UFC

Нокаутом в первом раунде обернулся первый бой главного карда турнира UFC 314 в Майами (штат Флорида, США), передают Vesti.kz.
Российским боец полутяжелого дивизиона Никита Крылов капитулировал перед американцем Домиником Рейесом.
Этим самым Рейес оформил 15-ю победу в карьере при четырех поражениях, а Крылов потерпел десятое поражение при 30 выигрышах.
DOMINICK REYES SLEEPS NIKITA KRYLOV IN THE FIRST ROUND!!!!! OH MY GODDDD #UFC314 pic.twitter.com/9rrwSqsqo0— Championship Rounds (@ChampRDS) April 13, 2025
Главным событием ивента станет бой за вакантный пояс в полулегком весе между экс-чемпионом Александром Волкановски (26-4) из Австралии и бразильцем Диего Лопесом (26-6).
Не менее жаркое противостояние ждет зрителей во втором по значимости поединке турнира: в легком весе сойдутся американец Майкл Чендлер (23-9) и британец Пэдди Пимблетт (22-3). Бой вряд ли пройдет всю дистанцию!
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