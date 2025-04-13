Боец "анонсировал" попадание в UFC после победы в принципиальном реванше с казахстанцем

29-летний российский боец ММА Юсуф Раисов (22-3) оставил многообещающее послание своим болельщикам. Спортсмен намекнул на скорый дебют в лучшей лиге мира - UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В феврале файтер из Чечни одержал яркую победу техническим нокаутом в первом раунде в принципиальном реванше с казахстанцем Артемом Резниковым (25-9) в лиге АСА. Теперь вполне возможно, что это был его последний бой перед попаданием в UFC.

"До скорой встречи, UFC Баку", - написал Раисов в соцсетях, отметив аккаунты промоушена и Даны Уайта.

Напомним, что 22 июня в Баку пройдет первый турнир UFC на территории Азербайджана. В карде этого ивента бой уже получила уроженка Казахстана из России Ирина Алексеева (5-2), а также поговаривают о скором анонсе поединка с уроженцем Казахстана из Азербайджана Рафаэлем Физиевым (12-4).

Бой за титул UFC обернулся неожиданным исходом