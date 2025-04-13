Казахстан? Названа еще одна страна из СНГ, где может пройти турнир UFC

Недавно был официально анонсирован первый турнир UFC в Азербайджане, который пройдет в столице Баку 22 июня этого года. Но в ближайшее время еще одна страна из СНГ может принять ивент лучшей лиги мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, спецпредставитель Президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что американская организация может вернуться с проведением турниров в Россию.

Работаем над возвращением турниров UFC в Россию, - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.

Отметим, что UFC проводил турниры в России трижды: дважды в Москве (2018, 2019) и один раз в Санкт-Петербурге (2019).

Что касается Казахстана, то продвижений в этом вопросе пока нет. В июне 2020 года Астана должна была принять турнир UFC, но в итоге планам не суждено было сбыться из-за пандемии.

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