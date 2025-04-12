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UFC
Вчера 21:50
 

Стал известен соперник уроженца Казахстана на историческом турнире UFC

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Стал известен соперник уроженца Казахстана на историческом турнире UFC ©instagram.com/rafael_ataman_fiziev/

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев проведет поединок на дебютном турнире UFC в столице Азербайджана — Баку, передают Vesti.kz

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Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев проведет поединок на дебютном турнире UFC в столице Азербайджана — Баку, передают Vesti.kz

11-й номер рейтинга UFC в легком весе азербайджанец Рафаэль Физиев проведет следующий поединок против 15-го номера рейтинга UFC в категории до 70 кг чилийца Игнасио Бохамондеса на турнире UFC в Баку (Азербайджан), который состоится 21 июня. Об этом сообщает телеграм-канал REDFURYMMA со ссылкой на собственные источники.

В последнем поединке, который состоялся 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Физиев разделил октагон с бывшим обладателем временного чемпионского титула UFC в легком весе американцем Джастином Гэтжи. Бой продлился все три раунда и завершился победой Гэтжи единогласным судейским решением.

Добавим, что Физиев родился в Кордае (Казахстан), а в американском промоушене дебютировал в 2019 году. До 14 октября 2021-го выступал под флагом Кыргызстана, сейчас представляет Азербайджан.

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