Избиением в первом раунде обернулся громкий реванш казахстанца и чеченца

Впервые в истории лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) был разыгран пояс лучшего медийного бойца (Best Media Fighter - BFM). На него претендовали казахстанец Артем Резников (25-9) и россиянин Юсуф Раисов (22-3), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок между ними прошел в главном карде турнира АСА 183 в Краснодаре (Россия). Он проходил в полусреднем весе и был рассчитан на пять раундов. Осенью 2020-го они уже встречались в лиге АСА, и тогда по итогам трех раундов Резников победил раздельным решением судей.

Их реванш спустя четыре с половиной года завершился доминирующей победой Раисова на третьей минуте первого раунда. Юсуф перебил оппонента в стойке и заставил рефери вмешаться.

Для 29-летнего Раисова это третья победа подряд. Чеченский файтер почти всю профессиональную карьеру проводит в лиге АСА.

Что касается 33-летнего Резникова, то он потерпел девятое поражение в карьере. В лиге АСА у него шесть побед и три поражения с 2019 года.

Теперь счет в их очном противостоянии равный - 1:1.