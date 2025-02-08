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Вчера 22:17
 

Избиением в первом раунде обернулся громкий реванш казахстанца и чеченца

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Избиением в первом раунде обернулся громкий реванш казахстанца и чеченца ©АСА

Впервые в истории лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) был разыгран пояс лучшего медийного бойца (Best Media Fighter - BFM). На него претендовали казахстанец Артем Резников (25-9) и россиянин Юсуф Раисов (22-3), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Впервые в истории лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) был разыгран пояс лучшего медийного бойца (Best Media Fighter - BFM). На него претендовали казахстанец Артем Резников (25-9) и россиянин Юсуф Раисов (22-3), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок между ними прошел в главном карде турнира АСА 183 в Краснодаре (Россия). Он проходил в полусреднем весе и был рассчитан на пять раундов. Осенью 2020-го они уже встречались в лиге АСА, и тогда по итогам трех раундов Резников победил раздельным решением судей.

Их реванш спустя четыре с половиной года завершился доминирующей победой Раисова на третьей минуте первого раунда. Юсуф перебил оппонента в стойке и заставил рефери вмешаться.

Для 29-летнего Раисова это третья победа подряд. Чеченский файтер почти всю профессиональную карьеру проводит в лиге АСА.

Что касается 33-летнего Резникова, то он потерпел девятое поражение в карьере. В лиге АСА у него шесть побед и три поражения с 2019 года.

Теперь счет в их очном противостоянии равный - 1:1.

MMA Россия Казахстан Резников Артем Чечня

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