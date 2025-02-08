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Кулачные бои
Вчера 22:40
 

Казах мощно нокаутировал Расула Мирзаева. Видео

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Казах мощно нокаутировал Расула Мирзаева. Видео ©IG/saqproteam

Казахстанский боец ММА и боксер Жуман Жумабеков одержал победу на турнире Nomad FC 12 в Алматы. Его соперником по кулачному поединку был известный российский файтер Расул Мирзаев, передают Vesti.kz.

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Казахстанский боец ММА и боксер Жуман Жумабеков одержал победу на турнире Nomad FC 12 в Алматы. Его соперником по кулачному поединку был известный российский файтер Расул Мирзаев, передают Vesti.kz.

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Противостояние было рассчитано на пять раундов по две минуты. Но оно завершилось уже во втором раунде, когда жесткие попадания Жумабекова отправили Мирзаева в "стоячий нокаут".

 

Отметим, что 35-летний Жумабеков имеет рекорд 14-8 в ММА, 1-2 (1 КО) - в боксе, 6-0 - в кулачных боях.

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