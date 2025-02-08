Казах мощно нокаутировал Расула Мирзаева. Видео

Казахстанский боец ММА и боксер Жуман Жумабеков одержал победу на турнире Nomad FC 12 в Алматы. Его соперником по кулачному поединку был известный российский файтер Расул Мирзаев, передают Vesti.kz.

Противостояние было рассчитано на пять раундов по две минуты. Но оно завершилось уже во втором раунде, когда жесткие попадания Жумабекова отправили Мирзаева в "стоячий нокаут".

Отметим, что 35-летний Жумабеков имеет рекорд 14-8 в ММА, 1-2 (1 КО) - в боксе, 6-0 - в кулачных боях.