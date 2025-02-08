Трилогия? Известны дальнейшие планы после избиения в реванше казахстанца и звездного чеченца

Российский боец смешанных единоборств Юсуф Раисов (22-3) прокомментировал доминирующую победу над казахстанцем Артемом Резниковым (25-9). Их реванш состоялся в главном карде турнира АСА 183 в Краснодаре (Россия), сообщают Vesti.kz.

29-летний Раисов, взяв уверенный реванш за поражение в 2020 году, дал понять, что не заинтересован в проведении трилогии с 33-летним Резниковым.

"Ассаламу алейкум! Доброй ночи, Краснодар! Я сначала поблагодарю главу Республики (Чечня) за поддержку, наш клуб "Ахмат", своих тренеров. Мои братья, мои спарринг-партнеры, тренеры - это их общая победа. Будет ли трилогия с Резниковым? Нет", - заключил Раисов.

Благодаря быстрой победе Раисов стал обладетелем пояса лучшему медийному бойцу АСА (Best Media Fighter - BMF).

Напомним, что Раисов нанес Резникову поражение техническим нокаутом в первом раунде.