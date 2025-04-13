Нокаут украсил соглавный бой турнира UFC

Второй по значимости поединок турнира UFC 314 в Майами (штат Флорида, США) завершился нокаутом, передают Vesti.kz.

Американский легковес Майкл Чендлер (23-10) проиграл британцу Пэдди Пимблетту (23-3) в третьем раунде.

Британец полностью доминировал в октагоне и добился вполне заслуженной победы.

В итоге Чендлер потерпел десятое поражение при 23 выигрышах, тогда как Пимблетт отпраздновал 23-й успех при трех неудачах.

PADDY PIMBLETT STOPS MICHAEL CHANDLER IN THE THIRD ROUND!!!!!!!



AMAZING PERFORMANCE 🔥🔥 #UFC314 pic.twitter.com/ekYn72cuWT — Championship Rounds (@ChampRDS) April 13, 2025

Главный кард турнира UFC открылся нокаутом - российский боец полутяжелого дивизиона Никита Крылов (30-10) капитулировал перед американцем Домиником Рейесом (15-4).

Главным событием ивента станет бой за вакантный пояс в полулегком весе между экс-чемпионом Александром Волкановски (26-4) из Австралии и бразильцем Диего Лопесом (26-6).