Нокаут украсил соглавный бой турнира UFC

Второй по значимости поединок турнира UFC 314 в Майами (штат Флорида, США) завершился нокаутом, передают Vesti.kz.
Американский легковес Майкл Чендлер (23-10) проиграл британцу Пэдди Пимблетту (23-3) в третьем раунде.
Британец полностью доминировал в октагоне и добился вполне заслуженной победы.
В итоге Чендлер потерпел десятое поражение при 23 выигрышах, тогда как Пимблетт отпраздновал 23-й успех при трех неудачах.
PADDY PIMBLETT STOPS MICHAEL CHANDLER IN THE THIRD ROUND!!!!!!!— Championship Rounds (@ChampRDS) April 13, 2025
AMAZING PERFORMANCE 🔥🔥 #UFC314 pic.twitter.com/ekYn72cuWT
Главный кард турнира UFC открылся нокаутом - российский боец полутяжелого дивизиона Никита Крылов (30-10) капитулировал перед американцем Домиником Рейесом (15-4).
Главным событием ивента станет бой за вакантный пояс в полулегком весе между экс-чемпионом Александром Волкановски (26-4) из Австралии и бразильцем Диего Лопесом (26-6).
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