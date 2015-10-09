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"Барселона" понесла потерю. Подробности

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"Барселона" понесла потерю. Подробности ©ФК "Барселона"

Защитник "Барселоны" Алехандро Бальде не смог доиграть гостевой матч с "Леганесом" и был заменен в конце первого тайма, передают Vesti.kz.

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Защитник "Барселоны" Алехандро Бальде не смог доиграть гостевой матч с "Леганесом" и был заменен в конце первого тайма, передают Vesti.kz.

Бальде выиграл борьбу за мяч у соперника, однако вскоре оказался на газоне с повреждением и покинул поле, уступив место Жерару Мартину на 41-й минуте.

В текущем чемпионате Испании Бальде провел 28 игр и отдал четыре ассиста.

Отметим, что матч 31-го тура Ла Лиги завершился победой каталонского клуба со счетом 1:0. Исход встречи решил автогол Хорхе Саенса на 48-й минуте. Видео смотрите здесь.


"Барселона" с 70 очками лидирует в турнирной таблице, а "Леганес", имея в активе 28 очков, занимает предпоследнее, 19-е место.

В следующем туре, 19 апреля, каталонцы сыграют на своем поле с "Сельтой", а "Леганес" в этот день встретится на выезде с "Мальоркой".

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