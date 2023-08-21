Появились новости о состоянии Зайнутдинова. Ему помогает топ-клуб Бундеслиги

Лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов по-прежнему не восстановился после травмы и вернулся в общую группу "Бешикташа". Главный тренер национальной команды Али Алиев в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, как обстоит ситуация с игроком на данный момент.

Али Ханалиевич отметил, что он ведет постоянный диалог с Бахтиером и медицинским штабом стамбульского клуба.

"Мы с Бахтиером на связи. Также я разговаривал с физиотерапевтом "Бешикташа", он сообщил, что в ближайшие время должны сделать определенные процедуры. Более того, им в этом вопросе помогает медицинский штаб "Байера". По их прогнозам, примерно через неделю он должен возобновить работу на поле. Настроение у самого Бахтиера нормальное, он рвется на поле, хочет помочь команде. Но здесь медицинский штаб клуба выдерживает нужные сроки, все-таки травма задней поверхности непростая, она требует скрупулезности. Не угрожает ли эта травма его карьере? Нет, абсолютно. Тут просто важно не форсировать события, не усугубить и все делать поступательно", - заявил Алиев.

В текущем сезоне Зайнутдинов провел за "Бешикташ" 12 матчей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.