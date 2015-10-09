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Любительский бокс
Вчера 21:34
 

Победитель первой дуэли Казахстан - Узбекистан определен на турнире в Баку

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Победитель первой дуэли Казахстан - Узбекистан определен на турнире в Баку ©Depositphotos.com/VadimVasenin

В Баку на международном турнире "Шелковый путь" состоялась первая встреча боксеров Казахстана и Узбекистана, передают Vesti.kz.

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В Баку на международном турнире "Шелковый путь" состоялась первая встреча боксеров Казахстана и Узбекистана, передают Vesti.kz.

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В 1/8 финала весовой категории до 63,5 килограмма Бекзат Магжан сразился с Дильшодом Абдумуродовым. После упорного боя победу раздельным решением судей одержал представитель Узбекистана.

В итоге Абдумуродов пробился в четвертьфинал турнира, который продлится до 16 апреля. С составом казахстанской команды можно ознакомиться здесь.

Напомним, что другие боксеры сборной Казахстана выступят на престижном международном турнире памяти Константина Короткова, который пройдет в Хабаровске с 14 по 20 апреля. Среди них - Темиртас Жусупов (48 кг), Бекзат Алдамжаров (51 кг), Сакен Бибосынов (54 кг), Даулет Молдашев (57 кг), Бейбарыс Жексен (60 кг), Жандос Кыдыралиев (63,5 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (67 кг), Фарух Тохтасунов (71 кг), Темирлан Мукатаев (86 кг), Сагындык Тогамбай (92 кг) и Нурлан Сапарбай (+92 кг).

Международные товарищеские матчи 2024/25   •   Вьетнам, Хошимин   •   Товарищеский матч, мужчины
13 апреля 17:00   •   не начат
Вьетнам
Вьетнам
- : -
Казахстан
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