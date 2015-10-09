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Футбол
Вчера 22:45
 

Черчесов сделал громкое заявление: что сказал?

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Черчесов сделал громкое заявление: что сказал? ©КФФ

Станислав Черчесов, бывший тренер сборных России и Казахстана, а также московского "Динамо", выразил мнение, что хоккеист Александр Овечкин вполне заслуженно может быть поставлен в один ряд с легендарным футбольным вратарем Львом Яшиным, передают Vesti.kz.

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Станислав Черчесов, бывший тренер сборных России и Казахстана, а также московского "Динамо", выразил мнение, что хоккеист Александр Овечкин вполне заслуженно может быть поставлен в один ряд с легендарным футбольным вратарем Львом Яшиным, передают Vesti.kz.

Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забросв свою 895-ю шайбу в матче против "Нью-Йорк Айлендерс", тем самым побив рекорд Уэйна Гретцки, у которого было 894 шайбы.

"Могут ли динамовцы ставить Александра Овечкина в один ряд с Львом Ивановичем Яшиным после того, как он побил рекорд Гретцки? Да, смело можно ставить их в один ряд, потому что Александр установил рекорд планетарного масштаба", – сказал Черчесов Metaratings.ru.

Лев Яшин всю свою карьеру провел в московском "Динамо", выиграв пять чемпионатов СССР и три Кубка СССР. Он стал олимпийским чемпионом и победителем чемпионата Европы 1960 года в составе сборной СССР. В 1963 году Яшин получил "Золотой мяч".

Напомним, Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана в начале 2025 года. Под его руководством команда в шести матчах Лиги наций набрала лишь одно очко и завершила турнир с разницей мячей 0-15.

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