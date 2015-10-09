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Россия
Вчера 14:35
 

Максима Самородова оставили без награды в России

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Максима Самородова оставили без награды в России ©ФК "Ахмат"

Нападающий сборной Казахстана и грозненского "Ахмата" Максим Самородов претендовал на награду автору лучшего гола в РПЛ по итогам марта, сообщают Vesti.kz.

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Нападающий сборной Казахстана и грозненского "Ахмата" Максим Самородов претендовал на награду автору лучшего гола в РПЛ по итогам марта, сообщают Vesti.kz.

Наряду с ним в числе соискателей на приз были еще семь игроков: Батчи ("Краснодар"), Максим Осипенко ("Ростов"), Стефан Лончар ("Акрон"), Дмитрий Воробьев ("Локомотив"), Артур ("Динамо"), Луис Энрике ("Зенит"), Иван Сергеев ("Крылья Советов").

В итоге, первое место занял Сергеев - 41,2 процента голосов. Второе место у Батчи (29,27), третье - Луис Энрике (7,9). Самородов расположился на четвертом месте - 7,71 процента.

Самородов забил гол-шедевр в матче 20-го тура РПЛ, поразив на 40-й минуте ворота московского "Локомотива" (1:1).

Напомним, Самородов присоединился к "Ахмату" прошлым летом. Его контракт действует до 30 июня 2028 года. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила один миллион евро.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 23 15 7 1 45-13 52
2 Спартак М 24 14 5 5 45-19 47
3 Зенит 23 14 5 4 45-15 47
4 ЦСКА М 23 13 5 5 36-16 44
5 Динамо М 23 12 6 5 49-27 42
6 Локомотив М 23 12 5 6 39-35 41
7 Рубин 23 9 6 8 30-34 33
8 Ростов 23 9 6 8 35-36 33
9 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
10 Акрон Тл 23 7 4 12 28-42 25
11 Химки 23 5 8 10 27-41 23
12 Крылья Советов 23 6 5 12 26-38 23
13 Ахмат 23 3 11 9 20-35 20
14 Пари НН 23 5 4 14 18-43 19
15 Факел 23 2 9 12 11-34 15
16 Оренбург 23 3 5 15 21-43 14

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Чемпионат России 2024/25   •   Россия, Чеченская Республика, Грозный   •   Регулярный чемпионат, мужчины
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Ахмат
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Ахмат
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Ростов
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Самородов Максим Футбол Ахмат ФК Премьер-лига России Казахстанцы за границей

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