Максима Самородова оставили без награды в России

Нападающий сборной Казахстана и грозненского "Ахмата" Максим Самородов претендовал на награду автору лучшего гола в РПЛ по итогам марта, сообщают Vesti.kz.

Наряду с ним в числе соискателей на приз были еще семь игроков: Батчи ("Краснодар"), Максим Осипенко ("Ростов"), Стефан Лончар ("Акрон"), Дмитрий Воробьев ("Локомотив"), Артур ("Динамо"), Луис Энрике ("Зенит"), Иван Сергеев ("Крылья Советов").

В итоге, первое место занял Сергеев - 41,2 процента голосов. Второе место у Батчи (29,27), третье - Луис Энрике (7,9). Самородов расположился на четвертом месте - 7,71 процента.

Самородов забил гол-шедевр в матче 20-го тура РПЛ, поразив на 40-й минуте ворота московского "Локомотива" (1:1).

Напомним, Самородов присоединился к "Ахмату" прошлым летом. Его контракт действует до 30 июня 2028 года. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила один миллион евро.