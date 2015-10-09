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Любительский бокс
Вчера 10:03
 

Казахстан досрочно завоевал семь медалей на международном турнире по боксу

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Казахстан досрочно завоевал семь медалей на международном турнире по боксу ©instagram.com/boxingkazakhstan/

Сразу семь представителей сборной Казахстана гарантировали себе как минимум бронзовые награды международного турнира по боксу "Шелковый путь", который стартует в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

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Сразу семь представителей сборной Казахстана гарантировали себе как минимум бронзовые награды международного турнира по боксу "Шелковый путь", который стартует в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

Это стало возможным после того, как казахстанцы узнали своих соперников. Семь из них стартуют сразу с полуфинала, что гарантирует медали турнира - шесть боксерш в женской сетке и один - в мужской.

Кто досрочно удостоился медалей в составе сборной Казахстана: 

  • Даурен Мамыр (86 кг);
  • Елянур Турганова (50 кг);
  • Элина Базарова (54 кг);
  • Сымбат Алиаскар (54 кг);
  • Виктория Байдукова (57 кг);
  • Азиза Исина (70 кг);
  • Дина Исламбекова (свыше 81 кг).

Отметим, что в мужской сетке в Баку Казахстан представляют 20 боксеров в 11 весовых категориях, а в женской - 14 боксерш в семи весовых категориях.

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