Казахстан досрочно завоевал семь медалей на международном турнире по боксу

Сразу семь представителей сборной Казахстана гарантировали себе как минимум бронзовые награды международного турнира по боксу "Шелковый путь", который стартует в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

Это стало возможным после того, как казахстанцы узнали своих соперников. Семь из них стартуют сразу с полуфинала, что гарантирует медали турнира - шесть боксерш в женской сетке и один - в мужской.

Кто досрочно удостоился медалей в составе сборной Казахстана:

Даурен Мамыр (86 кг);

Елянур Турганова (50 кг);

Элина Базарова (54 кг);

Сымбат Алиаскар (54 кг);

Виктория Байдукова (57 кг);

Азиза Исина (70 кг);

Дина Исламбекова (свыше 81 кг).

Отметим, что в мужской сетке в Баку Казахстан представляют 20 боксеров в 11 весовых категориях, а в женской - 14 боксерш в семи весовых категориях.

Дуэли с Узбекистаном и с хозяевами ринга. Казахстану назвали соперников на турнире по боксу в Баку