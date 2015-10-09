Казахстан досрочно завоевал семь медалей на международном турнире по боксу

Сразу семь представителей сборной Казахстана гарантировали себе как минимум бронзовые награды международного турнира по боксу "Шелковый путь", который стартует в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.
Это стало возможным после того, как казахстанцы узнали своих соперников. Семь из них стартуют сразу с полуфинала, что гарантирует медали турнира - шесть боксерш в женской сетке и один - в мужской.
Кто досрочно удостоился медалей в составе сборной Казахстана:
- Даурен Мамыр (86 кг);
- Елянур Турганова (50 кг);
- Элина Базарова (54 кг);
- Сымбат Алиаскар (54 кг);
- Виктория Байдукова (57 кг);
- Азиза Исина (70 кг);
- Дина Исламбекова (свыше 81 кг).
Отметим, что в мужской сетке в Баку Казахстан представляют 20 боксеров в 11 весовых категориях, а в женской - 14 боксерш в семи весовых категориях.
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