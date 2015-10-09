Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Вчера 18:43
 

DAZN сделал заявление об "уходе" Головкина и назвал его наследника

  Комментарии

Поделиться
DAZN сделал заявление об "уходе" Головкина и назвал его наследника ©DAZN

Эксперты высказались о кризисе среднего дивизиона в профессиональном боксе и намекнули на завершение карьеры легендарного казахстанца Геннадия GGG Головкина (42-2-1, 37 КО), передают Vesti.kz.

Поделиться

Эксперты высказались о кризисе среднего дивизиона в профессиональном боксе и намекнули на завершение карьеры легендарного казахстанца Геннадия GGG Головкина (42-2-1, 37 КО), передают Vesti.kz.

Кризис среднего веса

По мнению специалистов, всколыхнуть дивизион и заменить звездного уроженца Караганды способен британец Крис Юбенк-младший (34-3, 25 KO), который в скором времени встретится на ринге со своим соотечественником Конором Бенном (23-0, 14 KO).

Намек о завершении карьеры Головкина?

"Парадоксально, но средний вес сейчас как никогда нуждается в новой звезде. Геннадий Головкин, хоть и не объявлял официально о завершении карьеры, но он не выходил на ринг с сентября 2022 года после трилогии с Саулем Канело Альваресом и недавно отметил 43-летие.

С учетом вопросов по поводу чемпионов по версиям IBF и WBO Жанибека Алимханулы, WBA Эрисланди Лары и WBC Карлоса Адамеса, странно, что Юбенк-младший к 35 годам еще не дрался за титул одного из большой четверки", - пишет DAZN.


Стоит отметить, что доминирующим чемпионом дивизиона на данный момент является другой казахстанец - Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО), недавно успешно защитивший титулы.

Также добавим, бой между британцами Юбенком-младшим и Бенном состоится 26 апреля 2025-го.

Что сейчас с Головкиным?

Что касается GGG, в последний раз он боксировал в сентябре 2022 года, завершив трилогию с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (62-2, 39 КО). Тогда победу по очкам одержал Канело. Их первый бой прошел еще в 2017 году и завершился вничью, а в 2018-м в реванше викторию отдали Канело.

В феврале 2024 года стало известно, что Головкин возглавил Национальный олимпийский комитет Казахстана, а в сентябре того же года занял должность в организации World Boxing.

Ранее "Молодому Головкину" из Казахстана дали нового соперника за два дня до боя. А промоутер откровенно рассказал о своем отношении к Головкину.

"Я никогда этого не забуду". Чемпион с 30-0 признал силу удара Головкина

Лига Европы 2024/25   •   Англия, Лондон   •   1/4 финала, мужчины
Сегодня 00:00   •   ожидание результата
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
(Лондон)
- : -
Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр
(Франкфурт)
Кто победит в основное время?
Тоттенхэм Хотспур

73%

Ничья

3%

Айнтрахт Фр

25%

Проголосовало 40 человек
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Альварес Бокс Профессиональный бокс Казахстанский Бокс

Реклама

Живи спортом!