DAZN сделал заявление об "уходе" Головкина и назвал его наследника

Эксперты высказались о кризисе среднего дивизиона в профессиональном боксе и намекнули на завершение карьеры легендарного казахстанца Геннадия GGG Головкина (42-2-1, 37 КО), передают Vesti.kz.

Кризис среднего веса

По мнению специалистов, всколыхнуть дивизион и заменить звездного уроженца Караганды способен британец Крис Юбенк-младший (34-3, 25 KO), который в скором времени встретится на ринге со своим соотечественником Конором Бенном (23-0, 14 KO).

Намек о завершении карьеры Головкина?

"Парадоксально, но средний вес сейчас как никогда нуждается в новой звезде. Геннадий Головкин, хоть и не объявлял официально о завершении карьеры, но он не выходил на ринг с сентября 2022 года после трилогии с Саулем Канело Альваресом и недавно отметил 43-летие. С учетом вопросов по поводу чемпионов по версиям IBF и WBO Жанибека Алимханулы, WBA Эрисланди Лары и WBC Карлоса Адамеса, странно, что Юбенк-младший к 35 годам еще не дрался за титул одного из большой четверки", - пишет DAZN.

Стоит отметить, что доминирующим чемпионом дивизиона на данный момент является другой казахстанец - Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО), недавно успешно защитивший титулы.

Также добавим, бой между британцами Юбенком-младшим и Бенном состоится 26 апреля 2025-го.

Что сейчас с Головкиным?

Что касается GGG, в последний раз он боксировал в сентябре 2022 года, завершив трилогию с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (62-2, 39 КО). Тогда победу по очкам одержал Канело. Их первый бой прошел еще в 2017 году и завершился вничью, а в 2018-м в реванше викторию отдали Канело.

В феврале 2024 года стало известно, что Головкин возглавил Национальный олимпийский комитет Казахстана, а в сентябре того же года занял должность в организации World Boxing.

Ранее "Молодому Головкину" из Казахстана дали нового соперника за два дня до боя. А промоутер откровенно рассказал о своем отношении к Головкину.

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