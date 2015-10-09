Выступавший за команду Головкина казахстанец проведет бой в Европе: у него есть титул WBA

Казахстанский боксер полусреднего веса Руслан Мадиев (17-2-0, 6 КО) вернется на ринг в июне, передают Vesti.kz.

Чемпион WBA Asia в полусреднем весе выступит на вечере бокса в Европе. Соперник и точная дата поединка пока официально не объявлены.

Напомним, Мадиев завоевал пояс WBA Asia в сентябре 2024 года, когда победил российского боксера Тиграна Сагояна (7-1-1, 4 КО).

В феврале 2025-го в Таиланде казахстанец успешно провел первую защиту титула, одержав уверенную победу на филиппинцем Али Канегой (11-2-1, 7 КО).

Напомним, что Мадиев в свое время тренировался вместе со знаменитым соотечественником Геннадием Головкиным и был представителем его промоутерской компании GGG Promotions.

Также казахстанец известен по сотрудничеству с Golden Boy Promotions, где провел два титульных и один рейтинговый бой.