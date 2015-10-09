Скончался один из лучших тренеров в истории бокса

В Лас-Вегасе (США) на 84-м году жизни скончался тренер из Международного зала славы бокса Кенни Адамс, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Boxing Scene.

Адамс – ветеран войны во Вьетнаме. Возглавлял армейскую сборную США по боксу. Затем был первым помощником в олимпийской команде – самой звездной в истории США (11 медалей, в том числе и 9 золотых).

Именно Адамс стал первым в истории США темнокожим главным тренером национальной сборной. На Олимпиаде-88 его команда взяла 8 медалей (3 золота). В составе той команды выступали Риддик Боу, Рэй Мерсер, Рой Джонс, мл.. Кеннеди Маккинни и Майкл Карбахал.

После этого Кенни начал работать с профессионалами.

Адамс был сторонником жесткой дисциплины и одним из самых крутых тактиков бокса. Тренировал 25 чемпионов мира. Запомнился удивительным рекордом – 22 кряду (!) титульные победы подопечных. Его первый чемпион – Рене Жако – отобрал титул у Дональда Карри, что стало "апсетом года".

Среди бойцов, с которыми занимался Адамс: Рэй Мерсер, Кеннеди Маккинни, Диего Корралес, Джонни Тапиа, Майк Маккаллум, Фрэдди Норвуд, Винс Филлипс, Нонито Донэйр, Эдвин Валеро, Фрэнки Лайлс, Майкл Нанн, Хорхе Линарес, Эл Коул, Чарльз Мюррэй, Эдди Кук, Сэмюэл Питер.