Разгромом 4:0 обернулось дерби "Иртыша"

Павлодарский "Иртыш" одержал победу над "Экибастузом" в первом тура первой лиги Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Павлодарское дерби завершилось со счетом 4:0. В составе "Иртыша" голы забили Нуралы Елемес (41-я минута), Мирам Кикбаев (48-я), Максим Федин (55-я) и Арман Смаилов (76-я).

В матче-открытия сезона карагандинский "Шахтер" на выезде обыграл "Туркестан" со счетом 2:1. В составе "горняков" отличились Диас Калыбаев (19-я) и Олжас Керимжанов (83-я). У хозяев гол забил Рамазан Али-Оглы (36-я).