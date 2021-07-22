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Лига конференций
Вчера 07:32
 

Разгромом завершился матч клуба Дастана Сатпаева в Лиге конференций

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Разгромом завершился матч клуба Дастана Сатпаева в Лиге конференций ©x.com/ChelseaFC

Лондонский "Челси" одержал разгромную победу над польской "Легией" в первом матче 1/4 финала Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

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Лондонский "Челси" одержал разгромную победу над польской "Легией" в первом матче 1/4 финала Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Варшаве завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Все голы были забиты во втором тайме.

На 49-й минуте Тайрик Джонс уверенно сыграл на добивании и открыл счет. На 57-й минуте Нони Мадуэке завершил комбинацию "синих", которые в прессинге заставили ошибиться оборону хозяев поля.

На 73-й минуте "Челси" мог забить третий гол, но Кристофер Нкунку с одиннадцатиметрового не смог переиграть Кацпера Тобиаша.

Впрочем, через минуту Мадуэке замкнул передачу на дальней штанге, оформив разгромную победу "Челси".

Ответная игра пройдет в ночь с 17 на 18 апреля.

Напомним, что этой зимой "Челси" оформил переход 16-летнего Дастана Сатпаева из "Кайрата". Однако до достижения 18-летия казахстанец будет играть на правах аренды за родной клуб из Алматы. 

Результаты первый матчей 1/4 финала Лиги конференций:

  • "Легия" (Польша) - "Челси" (Англия) - 0:3;
  • "Юргорден" (Швеция) - "Рапид" В (Австрия) - 0:1;
  • "Целе" (Словения) - "Фиорентина" (Италия) - 1:2;
  • "Бетис" (Испания) - "Ягеллония" (Польша) - 2:0.
Чемпионат Англии 2024/25   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
13 апреля 18:00   •   не начат
Челси
Челси
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Ипсвич
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Челси Польша Лига конференций Футбол Сатпаев Дастан

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