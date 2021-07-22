Разгромом завершился матч клуба Дастана Сатпаева в Лиге конференций

Лондонский "Челси" одержал разгромную победу над польской "Легией" в первом матче 1/4 финала Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Варшаве завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Все голы были забиты во втором тайме.

На 49-й минуте Тайрик Джонс уверенно сыграл на добивании и открыл счет. На 57-й минуте Нони Мадуэке завершил комбинацию "синих", которые в прессинге заставили ошибиться оборону хозяев поля.

На 73-й минуте "Челси" мог забить третий гол, но Кристофер Нкунку с одиннадцатиметрового не смог переиграть Кацпера Тобиаша.

Впрочем, через минуту Мадуэке замкнул передачу на дальней штанге, оформив разгромную победу "Челси".

Ответная игра пройдет в ночь с 17 на 18 апреля.

Напомним, что этой зимой "Челси" оформил переход 16-летнего Дастана Сатпаева из "Кайрата". Однако до достижения 18-летия казахстанец будет играть на правах аренды за родной клуб из Алматы.

Результаты первый матчей 1/4 финала Лиги конференций: