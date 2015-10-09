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Англия
Вчера 19:01
 

Будущее звезды АПЛ прояснилось: известны детали нового соглашения

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Будущее звезды АПЛ прояснилось: известны детали нового соглашения ©instagram.com/liverpoolfc

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк подпишет новый контракт с "Ливерпулем" до июня 2027 года в самое ближайшее время, передают Vesti.kz.

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Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк подпишет новый контракт с "Ливерпулем" до июня 2027 года в самое ближайшее время, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, все детали соглашения были оговорены, а также одобрены руководством, и до конца сезона Вирджил ван Дейк поставит свою подпись на бумаге.

Ван Дейк выступает за "красных" с 2018 года. В текущем сезоне АПЛ он провел 31 матч, забил один и отдал одну голевую передачу. В его карьере также были "Саутгемптон", "Селтик" и "Гронинген".


Ранее "Ливерпуль" принял решение по Мохамеду Салаху, уже раскрыты условия его нового контракта.

"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка после 31 матча. Следующую игру "красные" проведут на своем поле с "Вест Хэмом" 13 апреля.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 31 22 7 2 72-30 73
2 Арсенал 31 17 11 3 56-26 62
3 Ноттингем Форест 31 17 6 8 51-37 57
4 Челси 31 15 8 8 54-37 53
5 Ньюкасл Юнайтед 30 16 5 9 52-39 53
6 Манчестер Сити 31 15 7 9 57-40 52
7 Астон Вилла 31 14 9 8 46-46 51
8 Фулхэм 31 13 9 9 47-42 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 31 12 11 8 49-47 47
10 Борнмут 31 12 9 10 51-40 45
11 Кристал Пэлас 30 11 10 9 39-35 43
12 Брентфорд 31 12 6 13 51-47 42
13 Манчестер Юнайтед 31 10 8 13 37-41 38
14 Тоттенхэм Хотспур 31 11 4 16 58-45 37
15 Эвертон 31 7 14 10 33-38 35
16 Вест Хэм Юнайтед 31 9 8 14 35-52 35
17 Вулверхэмптон Уондерерс 31 9 5 17 43-59 32
18 Ипсвич 31 4 8 19 31-65 20
19 Лестер Сити 31 4 5 22 25-70 17
20 Саутгемптон 31 2 4 25 23-74 10

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Чемпионат Англии 2024/25   •   Англия, Ливерпуль   •   Регулярный чемпионат, мужчины
13 апреля 18:00   •   не начат
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