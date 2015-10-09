Будущее звезды АПЛ прояснилось: известны детали нового соглашения

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк подпишет новый контракт с "Ливерпулем" до июня 2027 года в самое ближайшее время, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, все детали соглашения были оговорены, а также одобрены руководством, и до конца сезона Вирджил ван Дейк поставит свою подпись на бумаге.

Ван Дейк выступает за "красных" с 2018 года. В текущем сезоне АПЛ он провел 31 матч, забил один и отдал одну голевую передачу. В его карьере также были "Саутгемптон", "Селтик" и "Гронинген".

"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка после 31 матча. Следующую игру "красные" проведут на своем поле с "Вест Хэмом" 13 апреля.

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